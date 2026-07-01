Отдых у воды может стоить 15 тысяч гривен: за что штрафуют на пляжах Украины

Пляж / © pexels.com

Реклама

В Украине во время отдыха на пляжах, у водоемов, в лесах и других рекреационных зонах граждан могут быть оштрафованы за ряд нарушений. Ответственность предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях, Водным кодексом, правилами благоустройства, законодательством о природно-заповедном фонде и пожарной безопасности.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

Одно из самых распространенных нарушений – заезд или парковка автомобиля на пляже или в прибрежной защитной полосе. В зависимости от места и обстоятельства штраф может составлять от 340 до 15 300 грн. Если нарушение произошло на территории природно-заповедного фонда, сумма может достигать 30 600 грн.

Реклама

Оштрафовать могут и за купание вопреки официальному запрету. Административная ответственность возможна, если человек игнорирует требования спасателей ГСЧС или полицейских, а также нарушает местные правила благоустройства.

За засорение пляжа, оставленные окурки, бутылки или другой мусор предусмотрен штраф за нарушение правил благоустройства. Для граждан он составляет от 340 до 1360 грн, а для должностных лиц и предпринимателей - от 850 до 1700 грн.

Отдельно ответственность может последовать за незаконное пользование платными шезлонгами, зонтиками, бунгало или другим пляжным имуществом. Само по себе такое пользование не всегда является административным правонарушением, но владелец имущества может потребовать возмещения ущерба. В отдельных случаях действия могут обладать признаками административного или уголовного нарушения.

Во время отдыха у моря или других водоемов также следует соблюдать правила любительского рыболовства. За незаконный лов рыбы, креветок, мидий, рапанов, раков и других водных биоресурсов, превышение суточных норм или использование запрещенных орудий лова предусмотрено предупреждение или штраф от 34 до 170 грн. За грубые нарушения — от 340 до 680 грн с возможной конфискацией орудий лова и незаконного улова.

Реклама

Кроме штрафа, нарушитель должен возместить ущерб за каждую незаконно выловленную особь. Если незаконный отлов нанес существенный вред, может наступать уже уголовная ответственность.

Отдых с собакой на пляже также может обернуться штрафом, если местные правила запрещают пребывание животных в таких местах или если владелец не убирает животных.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесной или природоохранной зоне, в частности, за разжигание костра в запрещенных местах, штраф для граждан составляет от 1 530 до 4 590 грн. В период особого пожароопасного режима контроль за такими нарушениями ужесточаются.

Оштрафовать могут даже за самовольный сбор грибов, ягод, орехов и других лесных ресурсов в местах, где это запрещено или разрешено только по специальному лесному билету. Для граждан штраф составляет от 17 до 51 грн., для должностных лиц - от 51 до 119 грн. Кроме того, могут взыскать ущерб, нанесенный лесному хозяйству.

Реклама

В условиях военного положения украинцам советуют особенно внимательно выбирать места отдыха. Купаться и отдыхать стоит только на официально открытых пляжах, прошедших проверки, в частности, относительно отсутствия взрывоопасных предметов. Посещение неофициальных пляжей или мест, где купание запрещено, может быть опасно для жизни и здоровья.

Напомним, в Украине планируется усилить ответственность за превышение скорости. По словам первого заместителя Департамента патрульной полиции, штрафы будут зависеть от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.

Новости партнеров