Отдых в Буковеле: ведущий рассказал, есть ли очереди на популярном курорте

Буковель

Отдых на горнолыжном курорте Буковель накануне пика зимнего сезона отмечается отсутствием больших очередей, однако высокой стоимостью услуг. По состоянию на 1 января цена за один день катания достигает 1650–2050 гривен, а уже со 2 января ожидается очередное удорожание из-за наступления «высокого сезона».

Об этом сообщает КИЕВ24.

По словам ведущего Вячеслава Соломко, ситуация с очередями на подъемники сейчас вполне приемлема: время ожидания составляет не более 10 минут. Положительным новшеством в этом году стала автоматизация покупки билетов.

«Они наконец-то поставили автоматы, где по банковской карте можно купить ски-пасс. Это происходит очень быстро. Можно приобрести карту, которую потом сам пополняешь онлайн, то есть не нужно вообще стоять в очередях в кассы», — поделился ведущий интересным наблюдением по улучшению сервиса.

Также отметил, что финансовая сторона отдыха остается обременительной для многих туристов. Соломка детализировал действующие тарифы, актуальные только до конца сегодняшнего дня.

«Один подъем, кстати, чтобы вы понимали, стоит 400 гривен — мама не горюй! Дневное катание с 11:30 до 16:30 обойдется в 1650 гривен. Если брать ски-пасс на весь день, цена составляет примерно 2050 гривен. И это учитывая, что с завтрашнего дня начинается высокий сезон и цены станут еще выше», — подчеркнул Вячеслав Соломко.

Ведущий отметил, что, несмотря на удобство новых терминалов самообслуживания, бюджетным такой отдых назвать трудно, а лыжникам и сноубордистам следует готовиться к значительным расходам в январе.

Напомним, Ивано-Франковскую область накрыли мощные снегопады, что существенно усложнило ситуацию на автодорогах региона. Сложная обстановка наблюдается на направлениях, ведущих к горнолыжным курортам, в частности в Буковель.