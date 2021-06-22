Отдых в Геническе: что и почем предлагают на курорте Херсонской области

Теплое Азовское море, чистый воздух, обилие овощей и фруктов ежегодно привлекают тысячи отдыхающих в Херсонщины.

Многие украинцы любят проводить отпуск на море. В то же время не обязательно лететь за границу, если на территории своей страны есть замечательные места для отдыха. В последнее время стал популярным город Геническ, что в Херсонской области.

Как и за сколько можно отдохнуть в Геническе в 2021 году — узнавал ТСН.ua.

Геническ - курортный город в Херсонской области, расположенный на Азовском море. Среди туристов город популярный благодаря теплому морю и железнодорожному сообщению с курортом.

Как добраться в Геническ

Рейсовый автобус из Херсона в Геническ отправляется каждый час. Цена билета — 210 грн. Время в пути — около четырех часов.

Те, кто выбирает для путешествия поезда и электрички, могут доехать следующим образом: сначала добраться поездом до железнодорожной станции поселка Новоалексеевка. Там пересесть на пригородную электричку до Геническа. Цена билета — 10 грн.

Кроме того, от железнодорожной станции Новоалексеевка курсируют автобусы и маршрутные такси до Геническа. Цена билета — до 10 грн.

Таксисты возьмут от станции до города (17 км расстояние) 100-150 грн.

Автовокзал в Геническе междугородный — поэтому приехать туда можно из многих крупных городов Украины.

Где поселиться в Геническе

Пансионаты расположены, как правило, на первой линии от побережья.

"Снять жилье в Геническе недорого в туристический сезон проблематично. Бронировать номера желательно заранее. Цены меняются. Самый пик — июль. Мы работаем до конца сезона", — говорит администратор пансионата.

В пансионатах вам предложат комнаты с кроватями, Интернетом, кондиционером, телевизором. В принципе, все комнаты оборудованы по стандарту.

Цены стартуют от 200 грн в сутки до 500 грн.

В гостиницах отдыхающим предложат комнаты с кондиционером, бесплатным Интернетом, телевизором. Есть ресторан, открытый бассейн, бар.

"У нас не хуже Турции. Мы и собачку вашу поселим, если надо", — сказала нам администратор отеля.

Цены стартуют от 500 до 700 грн.

Цены в гостевых домах чуть выше — от 450 грн до 800 грн в сутки. Гостей ждет близкое расстояние до пляжа, на территории есть мангалы, сауна, детская площадка, бассейн. В комнатах все по стандарту: кровать, телевизор, холодильник, бесплатный Интернет.

"Это еще нормальные расценки. Погода пока не радует, срывает людям отдых. Ветрено", — пожаловался один из администраторов гостевого дома.

Кто едет компанией или семьей - может снять дом. Цены стартуют от 800 грн до 1700 грн в сутки. Дома со всеми условиями: кондиционер, телевизор, стиральная машина, кухня полностью оборудована для самостоятельного приготовления пищи.

"У нас упорядоченный уютный дворик и комфортабельные, красивые, просторные комнаты, которые сделают ваш отдых приятным", — похвасталась хозяйка одного из домов.

Частный сектор в Геническе — наиболее бюджетный вариант среди туристов. Большинство квартир и частных домов находятся в центре города, поэтому к берегу придется пройтись 15-20 минут.

Цены: 100-150 грн с человека в сутки.

Базы отдыха

На территории баз отдыха расположены детские площадки, бассейны с пресной водой, автостоянки, деревянные беседки для отдыха, бесплатный доступ к Сети.

Цены: двухместный номер "люкс" стоит 500 — 600 грн в сутки.

Номер без удобств — 100 грн в сутки.

Где отдохнуть и что посмотреть в Геническе

Аквапарк "Акваленд"

"Акваленд" включает 10 разных водных аттракционов. Самый высокий — 15 метров, а длина составляет 180 метров. Для маленьких гостей оборудована детская зона, которая состоит из четырех горок и бассейна.

Стоимость билета зависит от времени и продолжительности посещения аквапарка. На 2021 год ценовая политика не сформирована, но в 2020 году за посещение взрослым нужно было заплатить от 265 до 445 грн, детям — от 245 до 425 грн. Кроме того, можно можно оформить сезонный абонемент на безлимитное посещение акварпарка на все лето. В прошлом году такой абонемент стоил 1200 грн.

Дельфинарий "Оскар"

Дельфинарий расположен в поселке Геническая Горка. Посетители могут полюбоваться выступлениями дельфинов и морских котиков, с которыми работают специалисты. Каждое выступление длится один час.

Цены на билеты:

Стандартный билет — 180 грн

VIP-места (первые два ряда) — 200 грн

Дети до 4-х лет — бесплатно

Фото с дельфинами — 200 грн

Также можно поплавать с дельфинами. Удовольствие недешевое.

5 минут + фото 10х15 1350 грн

5 минут + фото А4 1400 грн

10 минут + фото 10х15 2050 грн

10 минут + фото А4 2100 грн

Фото с дельфином на свой аппарат 10х15 200 грн.

Фото с дельфином на свой аппарат А4 250 грн

Дельфинотерапия 2000 грн

Добраться до аквапарка можно маршруткой из Геническа. Цена -15 грн.

Горячие источники

Сейчас на территории Арабатской Стрелки функционируют три источника: в окрестностях Генической Горки, Счастливцево и Стрелецкого. Все они имеют искусственное происхождение и были открыты случайно. Горячие источники здесь насыщенны гидрокарбонатом, йодом, сульфатами и другими не менее полезными соединениями.

Приезжая на горячий источник, помните: на территории нет мест общественного питания и корпусов отдыха. То есть о еде и проживании стоит подумать отдельно.

Как добраться: на общественном транспорте по маршруту Геническ-Стрелковое ходит специальный рейсовый автобус.

Аскания-Новая

Аскания-Новая — настоящее чудо не только Приазовья, но и всей Украины. Это старый степной биосферный заповедник и крупнейшая европейская степная заповедная территория. В здешних экосистемах насчитывается более 500 видов растений и более трех тысяч видов животных.

На территории заповедника можно встретить редких животных, привезенных из Азии, Европы, Африки и Америки. Здесь живут зебры, индийские и африканские антилопы гну, быки ватусси, горбатые зебры, олени, американские верблюды, антилопы, буйволы, пони, ламы, а также сайгаки.

Самостоятельно доехать от Геническа до Аскании-Новой можно автобусом. Цена билета — 120 грн.



Погода на месяц в Геническе

По данным синоптиков, до конца июня на курорте будет теплая погода. Однако с 25 по 28 июня пройдут дожди. Июль обещает быть сухим и солнечным — до +30 градусов тепла.

Температура воды в Азовском море возле Геническа

Температура воды в море составляет 22.7 ° C. Это комфортная вода для купания.

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