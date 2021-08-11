Отдых в Карпатах в середине августа: какой будет погода в горах до конца недели

Отдых в Карпатах в середине августа: какой будет погода в горах до конца недели

Синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду.

Погода в Карпатах 11-15 августа будет жаркой и без осадков. Температура воздуха на выходных - 32 градуса тепла.

Также читайте Погода в туристических Карпатах: каким будет отдых в горах 12 августа

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Наиболее жарко будет на Закарпатье. Сегодня, 11 августа, синоптики прогнозируют +27-29 градусов днем, ночью же температура опустится до +14-16 градусов.

В четверг, 12 августа, столбики термометров покажут +26-28 градусов, ночью +14-16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м.с.

В пятницу, 13 августа, температура спадет на два градуса и достигнет днем +24-26. Ночью будет +14-16.

В субботу, 14 августа, днем 28-30 градусов жары, ночью +11-13.

Воскресенье, 15 августа, окажется самым жарким в Закарпатской области — днем +30-32, ночью +14-16. Ветер юго-западный 3-8 м.с.

Укргидрометцентр

В Ивано-Франковской и Львовской областях на этой неделе также будет тепло и без осадков, + 26-28 градусов.

Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

Погода в Украине: в августе будет еще жарче - прогноз синоптиков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку