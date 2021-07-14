Отдых в Коблево: что предлагают на курорте и какие цены в 2021 году

Отдых в Коблево: что предлагают на курорте и какие цены в 2021 году

Мягкий и теплый климат, широкие пляжи в Коблево привлекут туристов не только из Украины.

Село Коблево расположено на границе Николаевской и Одесской областей. В четырех километрах от трассы Одесса-Николаев — курортная зона села.

В Коблево можно разместить одновременно около 20 тысяч отдыхающих. Одно из преимуществ курорта — это отсутствие промышленной зоны и частного сектора. Коблево — это зона отдыха, которая растянулась примерно на семь километров.

Как и за сколько можно отдохнуть в Коблево в 2021 году — узнавал ТСН.ua.

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Село примыкает к Тилигульскому лиману, известному своим лечебными грязями. Место также уникальное климатическими условиями. Отдых в Коблево отличается от других местных отпусков на Черноморском побережье наличием соснового бора на территориях зоны отдыха.

Как добраться

Доехать до Коблево трассой М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (часть европейской Е58). Расстояние от Одессы — 40 км, от Николаева — 80 км. Курорт расположен между двумя областными центрами — Одессой и Николаевом, а значит, сюда можно без проблем добраться любым видом транспорта.

Автобусы Одесса-Коблево отправляются от железнодорожного вокзала каждый час. Стоимость проезда — 100 грн. Билет можно купить у водителя.

Поездка в Коблево из Николаева занимает примерно 1,5 часа. Из города отходят маршрутные такси, следующие прямо до автостанции "Коблево". В летнее время интервал между отправлениями составляет 15-20 минут. Стоимость проезда — 70 грн.

на курорте широкие и длинные (до 6 км). Туристам предлагают все виды обычного пляжного сервиса.

Некоторые пляжи находятся в распоряжении частных отелей. Большинство пляжей оборудованы навесами, зонтами и шезлонгами, аренда — от 50 грн в день.

Пляжи оснащены спасательными станциями.

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Где можно поселиться в Коблево

Снять жилье в Коблево нетрудно, однако не стоит забывать что приезжает огромное количество туристов, и свободных номеров может не быть. Цены на жилье разные. Здесь можно поселиться как в VIP-апартаментах с полным комплексом услуг, так и разместиться прямо на берегу моря в палатке под открытым небом.

Пансионаты имеют свою территорию. Как правило, при базах отдыха и пансионатах есть парковка для авто, площадка для детей, теннисные корты и даже бассейн.

В номерах кровати, холодильник и ванная комната, Интернет. Площадь номеров небольшая, но их много и есть из чего выбирать.

Цены: от 200 грн до 600 грн в сутки с человека. В разгар сезона цены растут.

Проживание в отелях обойдется дороже.

Стандартный номер стоит 300 грн в сутки с человека.

Люкс-номер - от 1000 грн в сутки.

В номерах: телевизор, кондиционер, горячая вода, холодильник, Wi-Fi, чайник, шкаф.

Привередливым туристам предложат эко-отель. Это помещение в лесной зоне, но совсем недалеко до моря — 150 метров.

Цены уточнять надо непосредственно перед бронированием.

По желанию можно выбрать жилье в частном секторе, только уровень комфорта будет значительно ниже, чем отдых в пансионатах и гостиничных комплексах.

Цены стартуют от 150 грн в сутки с человека.

Куда пойти и что посмотреть в Кобево

Аквапарк "Коблево"

Аквапарк представляет собой развлекательный комплекс с водными аттракционами, горками, бассейнами, джакузи и кафе быстрого питания.

Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

Цены: билет для взрослых стоит 800 грн, для детей — 600 грн.

Дельфинарий "Немо"

Предложит гостям незабываемое шоу, которое не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

Цены: для взрослых — 350 грн, для детей — 250 грн.

Поплавать с дельфином:

10 минут — 3000 грн,

5 минут — 1500 грн.

Аквапарк "Орбита"

В "Орбите" можно провести весь день: есть кафе, туалеты, шкафы для хранения ценных веществ, лаунж-зоны.

Цены: для взрослых — 400 грн, для детей от трех лет — 300 грн.

Луна-парк "Коблево"

Парк аттракционов — это сочетание экстрима и приятного семейного отдыха. Там будет интересно и детям, и взрослым.

"Родео Парк"

В парке можно стрелять из лука, оседлать механического быка или лошади, покататься на квадроциклах.

Остров Березань

Остров Березань расположен на прибрежной отмели, которая протянулась от мыса Аджияск и западного берега Березанского лимана. Из населенных пунктов сюда ближе всего от села Рыбаковка.

Площадь острова — 10 гектаров, длина — 850 метров, ширина — до 200 метров.

Сейчас остров является филиалом Национального историко-археологического заповедника "Ольвия". Из-за незаконных раскопок и разграбления древних памятников культуры в сентябре 2008 года на острове была выставлена охрана.

Здесь найдено древнейшее в Северном Причерноморье древнегреческое поселение Борисфенида. Кроме того, на Березани найдено единственное известное на территории Украины надгробие с руническим надписью (XI-XII в).

Гурманам рекомендуется посетить индустриальную ферму "Устрицы Скифии". Здесь попробуете черноморские закуски, блюда из морепродуктов и можно продегустировать вина. Ферма работает ежедневно.

Курорты вблизи Коблево:

• Морское — 9,3 км;

• Луговое — 42 км по трассе;

• Очаков — 86 км;

• Кинбурнская коса — 133 км по трассе;

• Рыбаковка — 37 км.

• Одесса — 57 км.

Температура воды

Температура воды в море составляет 23.7 °C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.

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