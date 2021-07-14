Отдых в Коблево: что предлагают на курорте и какие цены в 2021 году

Мягкий и теплый климат, широкие пляжи в Коблево привлекут туристов не только из Украины.
Село Коблево расположено на границе Николаевской и Одесской областей. В четырех километрах от трассы Одесса-Николаев — курортная зона села.
В Коблево можно разместить одновременно около 20 тысяч отдыхающих. Одно из преимуществ курорта — это отсутствие промышленной зоны и частного сектора. Коблево — это зона отдыха, которая растянулась примерно на семь километров.
Как и за сколько можно отдохнуть в Коблево в 2021 году — узнавал ТСН.ua.
Отдых в Скадовске: что и почем предлагают на курорте Херсонской области
Село примыкает к Тилигульскому лиману, известному своим лечебными грязями. Место также уникальное климатическими условиями. Отдых в Коблево отличается от других местных отпусков на Черноморском побережье наличием соснового бора на территориях зоны отдыха.
Как добраться
Доехать до Коблево трассой М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (часть европейской Е58). Расстояние от Одессы — 40 км, от Николаева — 80 км. Курорт расположен между двумя областными центрами — Одессой и Николаевом, а значит, сюда можно без проблем добраться любым видом транспорта.
Автобусы Одесса-Коблево отправляются от железнодорожного вокзала каждый час. Стоимость проезда — 100 грн. Билет можно купить у водителя.
Поездка в Коблево из Николаева занимает примерно 1,5 часа. Из города отходят маршрутные такси, следующие прямо до автостанции "Коблево". В летнее время интервал между отправлениями составляет 15-20 минут. Стоимость проезда — 70 грн.
Некоторые пляжи находятся в распоряжении частных отелей. Большинство пляжей оборудованы навесами, зонтами и шезлонгами, аренда — от 50 грн в день.
Пляжи оснащены спасательными станциями.
Отдых в Лазурном: что и почем предлагают на курорте Херсонской области
Где можно поселиться в Коблево
Снять жилье в Коблево нетрудно, однако не стоит забывать что приезжает огромное количество туристов, и свободных номеров может не быть. Цены на жилье разные. Здесь можно поселиться как в VIP-апартаментах с полным комплексом услуг, так и разместиться прямо на берегу моря в палатке под открытым небом.
Пансионаты имеют свою территорию. Как правило, при базах отдыха и пансионатах есть парковка для авто, площадка для детей, теннисные корты и даже бассейн.
В номерах кровати, холодильник и ванная комната, Интернет. Площадь номеров небольшая, но их много и есть из чего выбирать.
Цены: от 200 грн до 600 грн в сутки с человека. В разгар сезона цены растут.
Проживание в отелях обойдется дороже.
Стандартный номер стоит 300 грн в сутки с человека.
Люкс-номер - от 1000 грн в сутки.
В номерах: телевизор, кондиционер, горячая вода, холодильник, Wi-Fi, чайник, шкаф.
Привередливым туристам предложат эко-отель. Это помещение в лесной зоне, но совсем недалеко до моря — 150 метров.
Цены уточнять надо непосредственно перед бронированием.
По желанию можно выбрать жилье в частном секторе, только уровень комфорта будет значительно ниже, чем отдых в пансионатах и гостиничных комплексах.
Цены стартуют от 150 грн в сутки с человека.
Куда пойти и что посмотреть в Кобево
Аквапарк "Коблево"
Аквапарк представляет собой развлекательный комплекс с водными аттракционами, горками, бассейнами, джакузи и кафе быстрого питания.
Аквапарк работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
Цены: билет для взрослых стоит 800 грн, для детей — 600 грн.
Дельфинарий "Немо"
Предложит гостям незабываемое шоу, которое не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.
Цены: для взрослых — 350 грн, для детей — 250 грн.
Поплавать с дельфином:
10 минут — 3000 грн,
5 минут — 1500 грн.
Аквапарк "Орбита"
В "Орбите" можно провести весь день: есть кафе, туалеты, шкафы для хранения ценных веществ, лаунж-зоны.
Цены: для взрослых — 400 грн, для детей от трех лет — 300 грн.
Луна-парк "Коблево"
Парк аттракционов — это сочетание экстрима и приятного семейного отдыха. Там будет интересно и детям, и взрослым.
"Родео Парк"
В парке можно стрелять из лука, оседлать механического быка или лошади, покататься на квадроциклах.
Остров Березань
Остров Березань расположен на прибрежной отмели, которая протянулась от мыса Аджияск и западного берега Березанского лимана. Из населенных пунктов сюда ближе всего от села Рыбаковка.
Площадь острова — 10 гектаров, длина — 850 метров, ширина — до 200 метров.
Сейчас остров является филиалом Национального историко-археологического заповедника "Ольвия". Из-за незаконных раскопок и разграбления древних памятников культуры в сентябре 2008 года на острове была выставлена охрана.
Здесь найдено древнейшее в Северном Причерноморье древнегреческое поселение Борисфенида. Кроме того, на Березани найдено единственное известное на территории Украины надгробие с руническим надписью (XI-XII в).
Курорты вблизи Коблево:
• Морское — 9,3 км;
• Луговое — 42 км по трассе;
• Очаков — 86 км;
• Кинбурнская коса — 133 км по трассе;
• Рыбаковка — 37 км.
• Одесса — 57 км.
Температура воды
Температура воды в море составляет 23.7 °C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день.