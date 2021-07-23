Отдых в Лазурном: что и почем предлагают на курорте Херсонской области

Отдых в Лазурном: что и почем предлагают на курорте Херсонской области

Курорт будет хорошим вариантом для семейного отдыха. по умеренным ценам.

Лазурное - небольшое село городского типа Черноморского побережья Херсонской области.

Пляжи и пологий вход в море, теплый залив с голубой глиной ежегодно привлекают множество отдыхающих к этому курорту. Отдых ориентирован как для тех, кто хочет отдохнуть от шума, с семьей, так и для молодежи.

Как и за сколько можно отдохнуть в Лазурном в 2021 году — узнавал ТСН.ua.

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Как добраться до Лазурного из Херсона

От железнодорожного вокзала ходят маршрутные такси сообщением Херсон-Лазурное с интервалом около получаса.

Цена билета — 135 грн. Продолжительность поездки составляет около двух часов.

С херсонского автовокзала можно добраться регулярным автобусным рейсом. Цена — 125 грн.

Где можно поселиться в Лазурном

Лазурное предлагает жилье у моря разного уровня комфорта — от деревянных домиков до современных пансионатов и баз отдыха.

Пансионаты от 60-70 грн в сутки за двухместный номер.

Базы отдыха: в июне — около 130 грн с человека, в июле — 140 грн, в августе — 125 грн.

Дети до трех лет проживают бесплатно, если им не предоставляется отдельное место.

Базы отдыха и пансионаты в основном предлагают трехразовое питание, но можно и самостоятельно готовить пищу.

Отели

Гостей порадуют комфортные номера различных категорий со всеми удобствами, обещают владельцы. Номера оснащены всем необходимым для проживания (кондиционер, холодильник, телевизор). Холодная и горячая вода круглосуточно.

"В отеле все есть. Вот только курить нельзя, только на специальной площадке, а вечером музыку и телевизор громко не включать. Люди отдыхают", — поделился с нами особенностями отдыха в отеле один из администраторов.

Цены: от 500 грн в сутки.

Куда пойти и что посмотреть в Лазурном

В Лазурном обязательно стоит посетить Луна-парк — для любителей веселого и активного отдыха предлагается множество различных аттракционов.

Кинбурнскую косы — там можно почувствовать неповторимый микроклимат, который создается морской водой с одной стороны и речной днепровской — с другой, подышать ароматами целебных трав и сосново-дубового леса.

Тендровскую косу - хорошее место с полосами пляжей, большая часть косы входит в Черноморский биосферный заповедник.

Для познавательного отдыха можно посетить местную достопримечательность — один из крупнейших на Черном море маяков, возвышающийся на 30 метров. Впервые маяк был возведен на Тендре в 1827 году.

Температура воды в Лазурном

Температура воды в море составляет 21.5 °C. Такая вода прохладная и бодрит, но для многих людей является уже достаточно комфортной для купания.

"Погода хорошая, но море еще холодное. Хотя экстремалы купаются, не боятся. Вы же знаете, что море непредвиденное: один день спокойно, один — штормит", — сказала нам администратор одного из отелей.

Погода в месяц в Лазурном

Июль порадует туристов сухой и теплой погодой.

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