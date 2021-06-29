Отдых в Скадовске: что и почем предлагают на курорте Херсонской области

Отдых в Скадовске: что и почем предлагают на курорте Херсонской области

Главные особенности херсонского курорта — теплое море и воздух.

Скадовск — небольшой город в Херсонской области. И сегодня Скадовск — один из самых популярных курортов нашей страны.

Как и за сколько можно отдохнуть в Скадовске в 2021 году — узнавал ТСН.ua.

В Скадовск едут за тихим семейным отдыхом, а также чтобы оздоровиться, пройти терапевтические курсы и укрепить иммунитет. Подойдет курорт и для молодежи.

Благодаря близости Джарылгачского залива, здешний воздух насыщен:

озоном — веществом, которое является естественным "антисептиком" и прекрасно дезинфицирует воздух;

— веществом, которое является естественным "антисептиком" и прекрасно дезинфицирует воздух; бромом — помогает справиться с бессонницей;

— помогает справиться с бессонницей; йодом — главным "источником" здоровья для щитовидной железы.

Где поселиться в Скадовске

Отдых у моря предлагают как учреждения еще советской застройки, так и более современные отели и пансионаты.

Цены в пансионатах стартуют от 150 грн до 600 грн. Входит ли питание в стоимость — надо уточнять.

Кто ищет отдых "люкс" — есть виллы. Средняя цена: 2000-25000 грн в сутки.

А дом с бассейном и сауной обойдется в 1500 грн в сутки.

Выбор отелей достаточно широк, цены тоже разные. В стоимость номера отеля входит: проживание, парковка, пользование бассейном, шезлонгами, теннисным столом, мангалом, WI-FI.

"В отеле — своя кухня, профессиональный повар готовит блюда по индивидуальному заказу. А комплексное питание не входит в стоимость номеров", — сказала нам администратор одного из отелей.

"Люкс" номер стоит 500-1000 грн в сутки

номер стоит 500-1000 грн в сутки Стандарт — 300-600 грн в сутки

— 300-600 грн в сутки Эконом — 200-300 грн в сутки

Частный сектор в Скадовске может предложить более дешевый вариант жилья. Можно снять отдельную комнату или квартиру. Цены на жилье в частном секторе начинаются от 100 гривен с человека.

"Дешево, да. Вы же не едете сидеть в доме. Правильно? Пойдете на пляж. Зачем вам переплачивать?" — спросила нас хозяйка частного дома.

Куда пойти и что посмотреть в Скадовске

В самом центре Скадовска расположен комплекс развлечений "Остров сокровищ". Здесь вы найдете колесо обозрения, с которого открывается великолепный вид на город и залив, десятки аттракционов, игр, а также интересных развлечений.

Один из самых популярных вариантов отдыха — это аквапарк "Акватория". Аквапарк позиционирует себя как комплекс для отдыха всей семьей, поэтому здесь есть не только горки для детей, но и много аттракционов для взрослых.

Цены

с 8:00 до 20:00 — 250 грн

с 13:00 до 20:00 — 150 грн

с 17:00 до 20:00 — 100 грн

А еще на территории заведения работает настоящий террариум. Здесь можно встретить более 20 видов необычных "жителей" экзотических стран, таких как анаконда, питоны, удавы, королевские змеи, гекконы и различные виды насекомых.

Комплекс "Акварель"

"Акварель" объединяет в себе дельфинарий, а также центр реабилитации и отдыха. На сегодняшний день — это единственное подобное заведение на территории всей Херсонской области. Здесь можно пройти курс дельфинотерапии, что включает в себя плавание с дельфинами, массаж. А также посмотреть выступление черноморских дельфинов.

Удовольствие не из дешевых: цены стартуют от 250 гривен за просмотр программы в 5-6 ряде до 2000 гривен (купание с дельфином).

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Скадовский историко-краеведческий музей

В 2009 году краеведческий музей получил новое жилище — известный "дом с колоннами", который является памятником архитектуры конца XIX-начала ХХ века.

Все экспонаты музея расположены в шести огромных залах, которые рассказывают о различных временах истории развития города, а также освещают его национальные и этнографические традиции.

Остров Джарылгач

В восьми километрах от Скадовска есть уникальный остров Джарылгач, где в первозданном виде сохранились вся флора и фауна. Привлекает остров туристов и чистейшими пляжами.

Как добраться: на катере со Скадовска

Цена: 180 грн в обе стороны

Заповедник "Аскания-Нова"

Также гости города могут посетить биосферный заповедник "Аскания-Нова" (70 км от Скадовска).

Заповедник Аскания-Нова — это дендрологический и зоологический музей под открытым небом. Старейший степной биосферный заповедник планеты и крупнейшая европейская степная заповедная территория. В здешних экосистемах насчитывается более 500 видов высших растений и более три тысячи видов животных.

В 1984 году совет ЮНЕСКО внесла Асканию в список эталонных территорий планеты.

Стоимость билета: взрослый — 300 грн. Детский — 270 грн (от 7 до 12 лет).

Погода в Скадовске в месяц

Синоптики обещают дожди до конца июня. Начало июля также будет дождливым — до 10 июля. Температура воздуха не поднимется выше +30.

Температура воды в Черном море у Скадовска

Температура воды в море составляет 22.4 °C. Это комфортная вода для купания. Средняя температура воды варьируется в пределах 23-25 градусов тепла, а в самый разгар сезона может достигать 28 градусов.

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