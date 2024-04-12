Отдыхал с сестрой: на Полтавщине утонул 9-летний мальчик

В Полтавской области 9-летний мальчик утонул в реке. О гибели ребенка в полицию сообщили работники скорой медицинской помощи. Тело без признаков жизни обнаружили в реке Сула в селе Белогорелка Миргородского района.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

"Следствием предыдущей установлено, что 9-летний мальчик со своей 2-летней сестрой проводили досуг недалеко от дома. Через некоторое время 2-летняя девочка вернулась домой одна. Старшая сестра сообщила об этом родителям. Родственники сразу начали поиски 9-летнего мальчика. Вскоре его нашли в водоеме без признаков жизни. Для установления причины смерти тело ребенка направлено на судебно медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины трагедии выясняются следствием.

Напомним, в Днепре после употребления клубники скончался 6-летний мальчик.

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