Перед ликвидацией Илья Кива отдыхал в элитном русском ресторане "Пушкин".

Предателя Украины Илью Киву ликвидировали 6 декабря. Его нашли мертвым на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club". В сети также опубликовали одни из последних фото предателя.

Снимок в Сети опубликовал блогер Сергей Иванов. Он заявил, что эти фотографии ему предоставили источники в ГУР.

По словам Иванова, перед ликвидацией предатель Кива отдыхал в элитном российском ресторане "Пушкин". Это заведение расположено в московском "Государственном универсальном магазине" (ГУМ в переводе на русский).

Кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги.

"Организованная ГУР "фотосессия" длилась более трех месяцев, мои источники говорят, что интересных материалов очень много. И не только о Киве", – отметил блогер.

Источники в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили "24 Каналу" подлинность фотографий. В ведомстве добавили, что это действительно одни из последних прижизненных снимков предателя.

Последние прижизненные фото Ильи Кивы

Напомним, вечером 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что украинского бывшего депутата Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Позже в украинской разведке подтвердили смерть предателя.

Источники ТСН сообщили, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины. Речь идет о проведенной спецоперации.

Ранее сообщали громкие подробности, где убили предателя Украины Илью Киву и о его "пророческом" посте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИВУ УБИЛИ В ЛЕСУ! Сожительница экснардепа шокировала признанием!

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