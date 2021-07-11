Отдыхали с мамой и другом: в Харькове утонул 16-летний подросток

Отдыхали с мамой и другом: в Харькове утонул 16-летний подросток

Двое ребят начали тонуть, но одного удалось спасти.

В Харькове произошел несчастный случай на воде. Во время отдыха утонул 16-летний парень.

Об этом сообщают в пресс служба ГСЧС в Харьковской области.

Происшествие произошло вчера, 10 июля, на Петренковском озере. 16-летний парень вместе со своей мамой и другом отдыхали на озере. Ребята отплыли от берега на расстояние 50 метров и начали тонуть.

Очевидцы вызвали спасателей КУ "Водно-спасательная служба". Одного из подростков удалось спасти, а другой утонул. Сегодня, 11 июля в 09:50, водолазы межрегионального центра гуманитарного разминирования быстрого реагирования подняли тело погибшего парня.

"Специалисты ГСЧС предостерегают плавать только в специально отведенных местах. Не прыгать в воду, если глубина и состояние дна неизвестны. Не заплывать за буйки", — напомнили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, что Кременчуге Полтавской области нашли мертвым 8-летнего Анатолия Желабикова. Мальчика искали со вчерашнего вечера. Тело обнаружили в озере, что на бывших артскладах.

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