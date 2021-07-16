Отдыхали в лагере: на Прикарпатье из-за отравления 5 детей попали в больницу

Из-за отравления детей правоохранители открыли производство.
В Ивано-Франковской области 16 июля с отравлением госпитализировали 5 подростков, отдыхавших в детском лагере вблизи города Яремче.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
По данным правоохранителей, в Яремчанскую ЦРБ госпитализированы 5 детей в возрасте 13-15 лет. В них диагностировали острый гастроэнтерит. Состояние детей стабильное.
На месте происшествия работали следователи. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Карпатах на популярном курорте отравились 12 детей и 1 взрослый.