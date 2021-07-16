Отдыхали в лагере: на Прикарпатье из-за отравления 5 детей попали в больницу

Отдыхали в лагере: на Прикарпатье из-за отравления 5 детей попали в больницу

Из-за отравления детей правоохранители открыли производство.

В Ивано-Франковской области 16 июля с отравлением госпитализировали 5 подростков, отдыхавших в детском лагере вблизи города Яремче.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в Яремчанскую ЦРБ госпитализированы 5 детей в возрасте 13-15 лет. В них диагностировали острый гастроэнтерит. Состояние детей стабильное.

На месте происшествия работали следователи. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Карпатах на популярном курорте отравились 12 детей и 1 взрослый.

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