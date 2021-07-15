Отдыхать, а не гулять: в Сумах ввели комендантский час для детей

Отдыхать, а не гулять: в Сумах ввели комендантский час для детей

Ограничения будут действовать с 22:00 до 06:00.

В Сумах ввели комендантский час для детей: решение приняли депутаты горсовета.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июля.

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Теперь с 22:00 до 6:00 — время, когда дети, по мнению депутатов, должны отдыхать, а не гулять. Так, жителям города до 16 лет запрещено выходить на улицу без взрослых — хотя бы одного из родителей, законного представителя или лица, что несет за них персональную ответственность.

В то же время работники развлекательных и торговых заведений в установленные времена комендантского часа теперь имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие, что им уже есть 16 лет. Если дети будут нарушать ограничения, то наказывать будут их родителей. Их будут привлекать к административной ответственности.

Новости Украины: в Сумах для детей до 16 лет ввели комендантский час

Как сообщалось, дети в возрасте от 5 до 16 лет проводят перед экранами различных гаджетов около 6:00 в день. А с приходом каникул это время увеличивается. Это катастрофически много — убеждают врачи и сравнивают детскую потребность в телефонах или планшетах с нарко- или алкозависимостью.

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