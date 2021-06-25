Отдыхающих просят не подходить к Джарылгачскому маяку: что случилось

Конструкция имеет дефекты и повреждения.
Джарылгачский маяк находится в аварийном состоянии. Проведенное научное исследование свидетельствует о физическом износе конструкции на 75%. Он не пригоден к эксплуатации, а сама конструкция имеет дефекты и повреждения.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА.
"Хотим обратиться к отдыхающим, которые планируют посетить остров Джарылгач. Ни в коем случае не подходите близко к Джарылгачскому маяку, а тем более не вылезайте на конструкцию. Это может угрожать вашему здоровью или даже жизни", — говорится в сообщении.
Джарылгачский маяк — металлическая конструкция с каркасной раскосой башней. Общая его высота 24,4 м с видимостью света до 14,8 миль. Свет был двух цветов — белого и красного.
• Джарылгачский маяк является частью Джарылгачского национального природного парка и памятником культурного наследия Украины.
• С 2009 года весь остров Джарылгач охраняется государством.