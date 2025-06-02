Отдыху — не время: на Сумщине женщина с гранатой пришла "закрывать" кафе

Задержанная дебоширка

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В Сумской области 51-летняя женщина пришла на «разборки» в кафе с гранатой и требовали закрыть заведение, потому что отдых сейчас — не ко времени.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов вблизи Ахтырки в начале апреля. Женщина пришла в местное кафе с ручной гранатой. Возмутившись тем, что, по ее мнению, «отдыхать сейчас — не ко времени», она решила «выяснить отношения» с посетителями заведения. Чтобы ее позиция выглядела более убедительной, женщина взяла с собой гранату, которую, как утверждает, нашла в одном из гаражных кооперативов.

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В помещении заведения она начала угрожать гостям и работникам, после чего бросила гранату на территории кафе. К счастью, взрыв не произошел.

Правоохранители изъяли осколковую ручную гранату. Женщину задержали. В настоящее время досудебное расследование завершено. При процессуальном руководстве прокуратуры обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемой инкриминируют ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Ранее сообщалось, что в Николаевской области женщина взорвала гранату во дворе соседей, в результате чего погиб ребенок.