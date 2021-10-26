Отец будущего ребенка из Киева: подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье

За беременной девочкой и ее будущим ребенком будет ухаживать мать 11-летней.

В с. Гать Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. Она находится на 34 неделе беременности, ее состояние удовлетворительное.

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Об этом сообщает закарпатское издание "Первый кабельный".

Беременную девочку зовут Биана. Мать ребенка рассказала, что всю ответственность за воспитание внука и дочери возьмет на себя. Отец будущего ребенка из Киева, однако о беременности 11-летней девочки ничего не знает. Девочка должна была учиться в 6 классе, однако бросила школу и поехала в столицу.

"У нас в семье трое детей, Бианка сама решила рожать. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он и как его зовут, мы не знаем. Но должен родиться мальчик Александр", — рассказала мать беременной 11-летней девочки.

В Береговской районной больнице добавили, что беременность у девочки проходит нормально. Однако у ребенка еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому ее будут делать кесарево сечение.

"Она к нам поступила с угрозой преждевременных родов. 20 октября мы ее уже выписали из отделения. Ее состояние удовлетворительное", — сказал медицинский директор КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера" Иосиф Бубряк.

В Закарпатской области еще не было беременности в 11-летнем возрасте. В Нацполиции по этому факту возбуждено уголовное производство.

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