Отец будущего ребенка из Киева: подробности беременности 11-летней девочки на Закарпатье

За беременной девочкой и ее будущим ребенком будет ухаживать мать 11-летней.
В с. Гать Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. Она находится на 34 неделе беременности, ее состояние удовлетворительное.
Об этом сообщает закарпатское издание "Первый кабельный".
Беременную девочку зовут Биана. Мать ребенка рассказала, что всю ответственность за воспитание внука и дочери возьмет на себя. Отец будущего ребенка из Киева, однако о беременности 11-летней девочки ничего не знает. Девочка должна была учиться в 6 классе, однако бросила школу и поехала в столицу.
"У нас в семье трое детей, Бианка сама решила рожать. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он и как его зовут, мы не знаем. Но должен родиться мальчик Александр", — рассказала мать беременной 11-летней девочки.
В Береговской районной больнице добавили, что беременность у девочки проходит нормально. Однако у ребенка еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому ее будут делать кесарево сечение.
"Она к нам поступила с угрозой преждевременных родов. 20 октября мы ее уже выписали из отделения. Ее состояние удовлетворительное", — сказал медицинский директор КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера" Иосиф Бубряк.
В Закарпатской области еще не было беременности в 11-летнем возрасте. В Нацполиции по этому факту возбуждено уголовное производство.
Читайте также:
- Семейный врач не идет, а "скорая" не едет: как действовать, если вы заболели COVID-19.
- Латвия мобилизует медиков из-за пандемии COVID-19.
- Во Львове на "Марсовом поле" демонтировали советскую звезду с серпом и молотом.