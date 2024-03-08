Отец два года приезжал в город и выглядывал сына с войны: мучительное ожидание закончилось (фото)

Только теперь отец узнал, что его без вести пропавший сын погиб в боях за Мариуполь.

В течение двух лет Иван Архитко приезжал в город Рогатын Ивано-Франковской области, когда на центральной площади встречали погибших воинов. Здесь он расспрашивал солдат, сопровождавших павших героев – может, видели его сына или что-то слышали о нем. И только теперь отец узнал, что его без вести пропавший сын погиб в боях за Мариуполь.

Об этом сообщили на Facebook-странице Рогатинского городского территориального общества.

В пятницу, 8 марта, в городе прощались с главным сержантом, командиром орудия расчета самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона Виктором Архитко. Он геройски погиб 12 апреля 2022 года в Мариуполе Донецкой области. Но смерть воина подтвердили только 1 марта этого года.

Все это время, когда 45-летний Виктор считался пропавшим без вести, его седовласый отец не терял надежды, что сын вернется живым. Однако сегодня он пришел, чтобы встретить погребальный кортеж с его телом.

После траурной церемонии в центре Рогатына, погибшего героя увезли в село Верхняя Липица, где его похоронят в субботу, 9 марта.

Что известно о погибшем герое

Виктор Архитко родился 2 декабря 1976 в городе Ланивцы Тернопольской области.

В 1980 году вместе с родителями переехал в Рогатын. После окончания общеобразовательной школы № 2 учился в Рогатынском аграрном профессиональном колледже, впоследствии — в Черновицком транспортном профессиональном колледже.

В 1994 году прошел срочную службу в танковых войсках.

Напомним, ранее ТСН рассказывала о бойце 22-й бригады "Тихона", который 46 дней находился во враждебном окружении. Защитник все это время добывал еду, боеприпасы и ликвидировал оккупантов. "Тихон" даже сам отрезал себе палец, чтобы выжить.

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