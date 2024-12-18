Отец и дядя жестоко насиловали девочку: бабушка спала, а любовница папа смеялась

В Сумской области к 15 годам лишения свободы приговорили отца и к 12 годам тюрьмы – его родного брата Мужчины годами насиловали несовершеннолетнюю девочку.

Об этом говорится в приговоре Шосткинского горрайонного суда Сумской области.

Жуткие случаи изнасилования детей

По данным суда, мужчина с 2008 года самостоятельно воспитывал своих двух дочерей после развода с женой.

Весной 2013 года отец дочерей пытался изнасиловать свою племянницу, однако ей удалось убежать. Девушка рассказала о случае взрослым, однако ей не поверили.

С 2016 года мужчина начал насиловать свою родную дочь, которая болела из-за психического расстройства и недостатков умственного развития. Он угрожал ребенку и заставлял ее к половому контакту, когда никого не было дома или все уже спали.

В 2018 году родной брат мужчины заметил, что тот издевается над дочерью. Однако он не помог племяннице, а наоборот начал совместно с братом насиловать ребенка. Это продолжалось до 2021 года.

В 2019 году мужчина пытался изнасиловать свою вторую дочь, однако та вырвалась и обо всем рассказала соседке.

Что рассказали мужчины

На суде отец и дядя вину отрицали. Мужчина утверждали, что якобы их оклеветали.

Мать подозреваемых и бабушка девушек тоже вступилась за мужчин. Она настаивала, что спит в одной комнате с сыном и девушками и ничего не видела и не слышала.

Свидетельство детей

Племянница подсудимого на суде подтвердила, что в 2013 году дядя пытался ее изнасиловать. Она убежала и обо всем рассказала бабушке, о та ей ответила, что «она обо всем выдумала».

О том, что ее родственники издевались над сестрой она знала с ее слов, "которая рассказала, что отец „задолбал ее“, потому что или он, или дядя, или они вместе, по несколько раз в неделю насилуют ее, когда никого нет дома, или ночью, когда все спят, привязывая ее к кровати и вставляя в рот тряпку». Она рассказала об этом бабушке, однако женщина проигнорировала. По словам сестры потерпевшей, когда любовница мужа увидела, что тот издевается над дочерью, то избила потерпевшую и назвала ее "проституткой".

Дочь мужчины рассказала, что когда они с отцом пасли коров, тот пытался ее изнасиловать. Но она убежала. По дороге ребенок встретил односельчанина, которому все рассказала, тот сказал ей бежать к его жене, которой она также все рассказала. Позвали бабушку и ей тоже она рассказала, но "бабушка сказала, что она все выдумала и не стоит обращаться в полицию, потому что она и ее сестра останутся без отца". С тех пор девочка намаглась меньше бывать дома и предупредила сестру о действиях отца.

Ребенок, которого насиловали мужчины, сначала в суде все подтвердила и рассказала подробности издевательств. Ребенок вспомнила, что бывшая сожительница отца заметила, как тот издевался над ней, которая "после этого побила ее веником и смеялась над ней".

Свидетельство ребенка в суде

Однако впоследствии девочка отказалась от своих слов. Мать ребенка считает, что это бабушка оказывала на нее давление.

А потому на одном из заседаний ребенок сказал, "что хочет, чтобы дядю и отца выпустили, потому что их помощь необходима бабушке, потому что бабушке самой тяжело".

Приговор суда

Суд заслушал свидетелей и экспертов и признал мужчин виновными:

Отца потерпевшей по ч.3 ст. 15 - ч. 2 ст. 153 УК Украины (в редакции от 01.06.2010), ч.4 ст. 152 УК Украины (в редакции от 06.12.2017), ч. 3 ст. 152 УК Украины (в редакции от 06.12.2017), ч.3 ст.15 - ч.3 ст.152 УК Украины (в редакции от 11.01.2019). И приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Дяди по ч.4 ст. 152 УК Украины (в редакции от 06.12.2017), ч. 3 ст. 152 УК Украины (в редакции от 06.12.2017) и приговорил к 12 годам лишения свободы.

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