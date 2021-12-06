Отец и сыновья погибли, мать — в больнице: в Житомирской области произошла жуткая авария

Автомобили семьи выехали на встречную полосу.

Жуткая авария произошла в Житомирской области: легковушка влетела в грузовик.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 6 декабря.

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В ДТП погибли отец и два сына, которым было 11 и 5 лет. Мать, которая была за рулем авитовки, оказалась в больнице с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Шансов выжить в лобовом столкновении у пассажиров не было. Как сообщили в полиции, они не были пристегнуты ремнями безопасности, а в салоне не было детских кресел. Кроме того, автомобиль был на летней резине.

ДТП в Житомирской области: погибли отец и два сына - 11 и 5 лет

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области между Коломыей и селом Матеевцы произошло смертельное ДТП. 49-летний водитель Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Kangoo, которым управлял 35-летний мужчина. Погиб мужчина, еще четыре человека травмировались, среди них – двое детей.

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