"Батько наш Бандера": стало известно, сколько украинцев приняло участие в чествовании проводника ОУН

Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах, посвященных дню рождения Бандеры.

Мероприятия в Украине по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры прошли без нарушений. Участие в них приняли около 3,5 тысячи граждан.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Всего в государстве состоялось 56 массовых мер в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать публичный порядок во время праздничных мероприятий.

Заметим, что день рождения был бы неполным без этого суперхита, посвященного проводнику нации. Его пели на всех акциях. "Батько наш Бандера" — песня года 2021 года, а ныне она появилась еще и в роковой аранжировке. Презентовала осовремененную версию этой композиции группа "Ромакс бэнд". Предыдущая версия стала вирусной. Ее исполняли прикарпатские священники во время посиделок за столом – и в соцсетях припев использовали прежде всего как инструмент игривого издевательства над русскими оккупантами. И хотя воспетые в песне события происходят около 80 лет назад, этот рок-клип проиллюстрировали кадрами современной борьбы за целостность, свободу и независимость. В частности – и нетерпимостью к остаткам коммунистического наследия.

Напомним:

Вечером 1 января в Киеве стартовал факельный ход в честь 113-летия со дня рождения одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, лидера ОУН Степана Бандеры .

. День рождения Степана Бандеры отметили и в других украинских городах.

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