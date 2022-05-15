Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отец наш Бандера, Стефания – мать: яркие мемы о победе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

Дата публикации
Просмотры
4242
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отец наш Бандера, Стефания – мать: яркие мемы о победе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

Фото из открытых источников

В этом году на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" победила представитель от Украины – группа Kalush Orchestra. Пользователи социальных сетей создали немало мемов на этот счет.

"Путин завтра проснется, а везде в новостях "Украина победила", Отец наш Бандера, Стефания – мать, Я хочу Евровидение -2023 в Ялте, Был из Калуша до того, как это стало мейнстримом", – пишут юзеры.

ТСН.ua собрал яркие мемы и фотолягушки, посвященные победе Украины на международном песенном конкурсе.

Пользователи предусмотрели страшное утро для российского диктатора Владимира Путина, ведь во всех новостях реет фраза "Украина победила".

Также юзеры надеются на скорую победу ВСУ, завядки которой следующее "Евровидение" Украина будет принимать в освобожденных территориях, которые находятся под российской оккупацией.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Вспомнили люди Alina Pash, на фоне конфликта вокруг Нацотбора, сняла свою кандидатуру с участия в "Евровидении-2022".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Конечно, пользователи Сети не забывали патриотическую песню "Отец наш Бандера" и добавила "Стефания — мать".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Напомним, 14 мая во время финала "Евровидения-2022" Kalush Orchestra прямо со сцены в Турине призвали немедленно спасти "Азовсталь", за что организаторы мероприятия могли дисквалифицировать группу. Во время пресс-конференции для украинских журналистов фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra – Олег Псюк признался, боялся ли он дисквалификации Украины. Да, артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

Сможет ли Украина принять "Евровидение-2023" – Министр культуры

Сможет ли Украина принять "Евровидение-2023" – Министр культуры

Читайте также:

Следующая публикация