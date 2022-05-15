Отец наш Бандера, Стефания – мать: яркие мемы о победе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

Отец наш Бандера, Стефания – мать: яркие мемы о победе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"

В этом году на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022" победила представитель от Украины – группа Kalush Orchestra. Пользователи социальных сетей создали немало мемов на этот счет.

"Путин завтра проснется, а везде в новостях "Украина победила", Отец наш Бандера, Стефания – мать, Я хочу Евровидение -2023 в Ялте, Был из Калуша до того, как это стало мейнстримом", – пишут юзеры.

ТСН.ua собрал яркие мемы и фотолягушки, посвященные победе Украины на международном песенном конкурсе.

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Пользователи предусмотрели страшное утро для российского диктатора Владимира Путина, ведь во всех новостях реет фраза "Украина победила".

Putin will wake up tomorrow and everywhere in the news "Ukraine has won" – Харик Оханисян (@Garik_R_O) May 14, 2022

Также юзеры надеются на скорую победу ВСУ, завядки которой следующее "Евровидение" Украина будет принимать в освобожденных территориях, которые находятся под российской оккупацией.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Вспомнили люди Alina Pash, на фоне конфликта вокруг Нацотбора, сняла свою кандидатуру с участия в "Евровидении-2022".

Фото из открытых источников

Конечно, пользователи Сети не забывали патриотическую песню "Отец наш Бандера" и добавила "Стефания — мать".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Напомним, 14 мая во время финала "Евровидения-2022" Kalush Orchestra прямо со сцены в Турине призвали немедленно спасти "Азовсталь", за что организаторы мероприятия могли дисквалифицировать группу. Во время пресс-конференции для украинских журналистов фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra – Олег Псюк признался, боялся ли он дисквалификации Украины. Да, артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

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