Отец нашел ребенка на дне: в Житомирской области утонул 6-летний мальчик

Мальчик без разрешения родителей отправился в городской парк, где полез купаться.

В Житомирской области в Малине произошел несчастный случай на воде. 6-летний мальчик без разрешения родителей пошел купаться и утонул.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Происшествие произошло вчера, 3 августа, около 21:10 в городе Малин в местном пруду.

Предварительно было установлено, что в этот день 6-летний мальчик играл возле своего дома. Вероятно около 18:00 ребенок пошел в направлении расположенного рядом городского парка отдыха. Через некоторое время родители обнаружили отсутствие ребенка и начали поиски сына и разместили сообщение о его исчезновении в социальных сетях.

Через несколько часов 35-летний отец нашел на берегу водоема обувь ребенка и заподозрил неладное. Он нырнул в воду и стал там искать сына. Мужчина нашел ребенка на дне. Только тогда о происшествии сообщили в полицию.

В рамках открытого уголовного производства полицейские проверяют все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

Сообщается, что 1 августа в селе Заболотье Житомирской области утонул 16-летний подросток, который отдыхал у водоема в компании друзей. В какой-то момент он отошел от компании и не вернулся. Обеспокоившись, друзья начали поиски товарища и сообщили в полицию. Тело парня нашли в водоеме и, к сожалению, реанимировать ребенка не удалось.

Правоохранители еще раз призвали родителей быть ответственными и добросовестно относиться к выполнению обязанностей по воспитанию детей, не оставлять малолетних без присмотра даже на непродолжительное время.

Напомним, что в сельском пруду с. Вербовцы Теребовлянской ТГ Тернопольского района утонул 17-летний местный житель. Его тело достали из воды местные жители.

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