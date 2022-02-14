Отец отдал орган сыну: в херсонской больнице провели семейную трансплантацию почки

Пациент получал постоянные сеансы гемодиализа.
В Херсонской областной клинической больнице провели семейную трансплантацию почки. Ее получил 28-летний пациент, а донором стал его отец.
Об этом говорится на странице больницы в Facebook.
Пациент за последние 9 лет получал постоянные сеансы гемодиализа. Операцию провели вместе медики трансплантационных бригад Киевской и Херсонской областной больниц.
"Оперативное вмешательство прошло успешно", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Херсонской областной больнице провели две родственные трансплантации почек. Операции провели совместно трансплантационные бригады Киевской областной клинической больницы и Херсонской областной клинической больницы.
А во Львове пересадили почку 15-летнему Ярославу. Донором мальчика стала его бабушка.
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