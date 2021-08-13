Отец отдал свой орган сыну: на Прикарпатье впервые провели родственную трансплантацию почки (фото)

Местным врачам в операции помогали коллеги из Львова.

Во вторник, 10 августа, в Ивано-Франковске провели первую в регионе семейную трансплантацию почки. Операция состоялась на базе Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на Украинский центр трансплант-координации.

"Реципиент — молодой 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки стал родной отец", — говорится в сообщении.

Трансплантацию органа делали местные врачи вместе с коллегами из Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Министерство здравоохранения Украины

"На сегодняшний день состояние реципиента и донора стабильное, они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей", — отмечается в сообщении.

Напомним, в начале лета во Львове пересадили почку 13-летней девочке от ее отца. Это стала первая пересадка почки ребенку.

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