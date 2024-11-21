Отец поставил сына на гречку: мужчина поплатился за такое "воспитание"

В Ивано-Франковской области на 170 грн оштрафовали отца, который с помощью насилия "воспитывал" своего малолетнего сына.

Об этом говорится в постановлении Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, мужчина 24 октября 2024 года наказал сына. Он "поставил на колени на гречку, в результате чего на коленях ребенка образовались ссадины и был причинен вред физическому здоровью потерпевшего".

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его оштрафовали на 170 гривен. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.

Постановление суда

Напомним, в Тернопольской области из-за молитвы бабушка пытала внука.

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