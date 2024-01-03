Отец шести детей погиб за 2 дня до увольнения со службы: история бойца и его семьи

За два дня до увольнения со службы многодетный отец из Волыни подорвался на мине.

Житель Волыни Евгений Головчак в первые дни полномасштабного вторжения не отказался от повестки, а ушел на фронт, несмотря на то, что у него шестеро несовершеннолетних детей. Погиб мужчина за два дня до того, как его должны были отпустить домой.

Историю погибшего героя и его семьи рассказывает "УП. Жизнь".

Когда началось полномасштабное вторжение, староста села почему-то принесла повестку Евгению домой.

"У нас в селе носили повестки из хаты в хату. Староста села принесла и моему мужу. Я тогда стала плакать, у него же шестеро маленьких детей! Тогда староста ушла из нашего двора вместе с повесткой.

Муж начал меня утешать, мол, если он не уйдет, то оккупанты придут сюда и всех убьют. Тогда сел в авто, догнал женщину и выхватил из ее рук ту проклятую бумажку. Меня муж успокоил, что его направят где-нибудь близко служить. А вышло наоборот, его направили в сам ад", – рассказывает жена героя 34-летняя Любовь.

Евгений Головчак / Фото: Украинская правда

Тайно от мужа, она делала все возможное, чтобы вернуть Евгения домой.

"Я подала в суд, но проиграла. А когда вступил в силу закон о дополнительных основаниях увольнения с военной службы во время военного положения, я позвонила начальству своего мужа и сбросила все документы, что он многодетный. Мне ответили, что в понедельник документы подпишут и мужчина будет дома, – рассказывает женщина.

Но до увольнения Евгений не дожил. За два дня до того, в субботу, он подорвался на мине. Всего на войне боец пробыл семь месяцев.

Без отца остались: старший сын Виталий –16 лет), Екатерина – 14, Артем – 13, Стас – 11, Алина – 8, и самой маленькой Светлане в марте исполнится 3.

Дети погибшего героя / Фото: Украинская правда

8 февраля 2024 года будет год и четыре месяца, как погиб Евгений Головчак. Сейчас за хозяина в семье – старший сын Виталий. В своей комнате юноша повесил флаг, которым был накрыт гроб папы.

В прошлом году мы писали, что шестеро детей погибшего воина из Волыни Евгения Головчака наколядовали чуть больше двух тысяч гривен и все средства передали на Вооруженные силы Украины.

Читайте ведущие новости дня: