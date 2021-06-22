Отец случайно сорвал бледную поганку: в Днепре из-за отравления умер 9-летний мальчик

17 июня ребенка госпитализировали, однако 21 июня мальчик умер.
В Днепре в областной детской больнице из-за отравления грибами 21 июня умер 9-летний мальчик. Он мог отравиться бледной поганкой, которую случайно собрал его отец.
Об этом рассказал главный врач Днепропетровской детской областной больницы Алексей Власов, пишет "Наш город".
По словам медика, мальчика в областную детскую больницу доставили с Новомосковской районной больницы 17 июня. Он был в тяжелом состоянии из-за отравления грибами.
"Нам рассказали, что грибы собирал отец ребенка. Вероятно среди них была и бледная поганка, потому отравление было очень серьезное. Ребенок был в тяжелом состоянии", — сказал Алексей Власов.
По словам врача, несмотря на усилия мальчика не удалось спасти.
Напомним, похожая трагедия произошла на Черниговщине. Там мать накормила грибной юшкой четырех детей. 27 апреля двоих детей — 7-месячного Виктора и 5-летнюю Алину — доставили без сознания в больницу.
Утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы Алина умерла, у девочки отказали внутренние органы. 2 мая скончался 7-месячный мальчик.
Врачи в очередной раз предупреждают, что грибы — не еда для детей. "Грибы очень тяжелы на желудок, это во-первых, во-вторых, многие же грибов действительно условно съедобных и их надо хорошо знать, чтобы правильно собирать, обрабатывать и правильно готовить", — говорит заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Черниговской областной больницы Ольга Балан.
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