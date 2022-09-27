Отец – тиктокер: священник с Полтавщины прославился в Сети (видео)

Отец Николай записывает видео для TikTok, где отвечает на вопросы верующих, развенчивает мифы о церкви и даже проводит службы онлайн.

В селе Полтавской области 23-летний священник стал звездой соцсетей. У него насчитывается 24 тысячи подписчиков.

Как это святому отцу вести страницу в TikTok и о том, как он в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля забирал жену из роддома, священник рассказал в сюжете ТСН.

"На данный момент на мой аккаунт подписаны 24 тыс. человека, хотя я не люблю называть людей подписчиками, потому что это все мои друзья", — рассказал отец Николай.

За записью внимательно следит семимесячный сын отца с матушкой. Из родового забирал их в первый день вторжения россиян, отмечают корреспонденты ТСН.

"Утром 24 февраля, когда началась полномасштабная война, я забрал матушку с ребенком из роддома. Были мысли, чтобы ребенка с женой отправить к родственникам, которые находятся на западной части Украины. Но она сказала, что нет. Что мы вместе… Я приход тогда оставить. не имел права скажем так… Потому что многие люди начали приходить в украинскую церковь. А это единственная украинская община православной церкви Украины в нашей местности", — рассказал священник.

Молодого священника пригласили в село из Полтавы. До 2021 года в этой церкви правил Московский патриархат. Последние, когда шли, даже вырезали из территории розы.

"У меня проукраинская позиция, особенно это было несколько раз, когда началась полномасштабная война. Мы должны увеличивать количество украинского контента в соцсетях, чтобы развивать свое украинское", — отмечает священник.

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области российских военных может оказаться до 5 тысяч.

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