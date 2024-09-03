Отец троих детей получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации: как это закончилось

В Кировоградской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку и с декабря 2022 года скрывался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Онуфриевского районного суда в Кировоградской области.

По данным суда, в декабре 2022 года мужчину сочли годным к мобилизации. Он получил повестку, однако до 2024 года скрывался от ТЦК и СП.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он отметил, что "13 декабря 2022 года подал представителям ТЦК письменное заявление об отказе быть призванным в ВСУ в связи с тем, что его гражданская жена была беременна и на их иждивении находилось еще двое малолетних детей. Со дня написания заявления много переосмыслил и если бы сейчас ему снова вручить повестку пошел служить в ВСУ".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к испытательному сроку.

Приговор суда

Напомним, в Полтавской области хотели мобилизовать мужчину с диагнозом "умственная отсталость".

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