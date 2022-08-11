Отец троих детей: в Винницкой области мужчина приобрел фальшивое свидетельство, чтобы выехать за границу

В Винницкой области мужчина приобрел фальшивую справку об отцовстве, чтобы уехать за границу.

С помощью поддельного документа за границу пытался уехать подлежащий мобилизации 32-летний мужчина. Он выдавал себя за отца троих детей, что старше 18 лет.

Об этом сообщают в Могилев-Подольском пограничном отряде.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" уклонист пытался пересечь границу. Впрочем, один из пограничников подметил, что одно свидетельство о рождении ребенка содержит признаки подделки.

Впоследствии мужчина признался, что действительно воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Третий ребенок у него не рождался. Оказалось, что злоумышленник справку о рождении заказал через Интернет. Обошлась она ему в 1500 долларов.

Отмечается, что в действиях мужчины видят признаки правонарушения по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Как сообщалось, в Украине несколько месяцев продолжается дискуссия, насколько правомерно вручение повесток в общественных местах: на АЗС, остановках общественного транспорта, в магазинах, на рынках, прямо на улице. Однако во время нового этапа общей мобилизации процедура вручения повесток имеет все шансы измениться.

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