Отца убил, а мать еще живой облил бензином и поджег: в Полтавской области мужчина совершил двойное убийство

Правоохранители задержали злоумышленника.
В Кобеляцком районе Полтавской области произошло двойное убийство. Со следами насильственной смерти были найдены супруги.
Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.
Так, житель Кобеляцкого района сообщил полицейским, что внезапно нашел мертвыми обоих своих родителей.
Правоохранители установили, что к убийству супругов причастен заявитель — сын.
"Как оказалось, во время распития спиртных напитков именно он избил мать и отца. Мужчина умер сразу, а женщину злоумышленник еще облил горючим веществом и поджег. В дальнейшем фигурант пытался инициировать свою непричастность", — рассказали в Департаменте.
Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что в Киевской области женщина забила до смерти свою подругу. Врачи пытались спасти пострадавшую, однако через несколько дней женщина скончалась в реанимации.
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