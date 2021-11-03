Отца убил, а мать еще живой облил бензином и поджег: в Полтавской области мужчина совершил двойное убийство

Отца убил, а мать еще живой облил бензином и поджег: в Полтавской области мужчина совершил двойное убийство

Правоохранители задержали злоумышленника.

В Кобеляцком районе Полтавской области произошло двойное убийство. Со следами насильственной смерти были найдены супруги.

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Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

Так, житель Кобеляцкого района сообщил полицейским, что внезапно нашел мертвыми обоих своих родителей.

Правоохранители установили, что к убийству супругов причастен заявитель — сын.

"Как оказалось, во время распития спиртных напитков именно он избил мать и отца. Мужчина умер сразу, а женщину злоумышленник еще облил горючим веществом и поджег. В дальнейшем фигурант пытался инициировать свою непричастность", — рассказали в Департаменте.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в Киевской области женщина забила до смерти свою подругу. Врачи пытались спасти пострадавшую, однако через несколько дней женщина скончалась в реанимации.

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