Отец упрятал дочь в психбольницу, чтобы не мобилизовали: громкий скандал на Тернопольщине

Девушка на видео рассказала, что ее уже 15 раз против воли упекали в психбольницу.

В Тернопольской области родители якобы упекли собственную дочь в психушку и оформили документы об признании ее недееспособной. Далее отец оформил над ней опекунство, в том числе и во избежание мобилизации.

Об этом стало известно полицейским после мониторинга соцсетей. Так, на странице местного общественного активиста Романа Довбенко было опубликовано видеообращение местной жительницы.

Девушка рассказала, что ее уже 15 раз против воли упрятали в психушку. По ее словам, отец незаконным способом оформил над ней попечительство по признанию ее судом недееспособной. Таким образом, он якобы хотел избежать мобилизации. Она также сообщила, что отец издевался над ней и заставлял проходить лечение в психоневрологическом заведении.

Кроме того, родители заставляют девушку сидеть дома села и заниматься сельским хозяйством, не выпуская за пределы усадьбы.

"Ведомости по данному факту полицейские внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По итогам проверки будут приняты решения и правовая квалификация", — отметили в полиции.

Позиция родителей пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Житомире мужчина получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации.

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