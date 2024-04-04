Отец в РФ, сын в ВСУ: как семья предателей сливала врагу украинских военных (фото переписок)

СБУ задержала еще одного "крота" в ВСУ, который наводил российские ракеты по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора ФСБ РФ, корректировавшего ракетно-дроновые удары России по Донбасу.

Об этом сообщила пресс0служба СБУ.

Фигурантом оказался контрактник одной из боевых бригад Сил обороны, дислоцирующийся на территории восточного региона. Он передавал российской спецслужбе координаты огневых позиций и военных фортификационных сооружений.

Как отец и сын сливали данные ВСУ для россиян / Фото: Служба безопасности Украины

Как отец и сын сливали данные ВСУ для россиян / Фото: Служба безопасности Украины

Как отец и сын сливали данные ВСУ для россиян / Фото: Служба безопасности Украины

Как отец и сын сливали данные ВСУ для россиян / Фото: Служба безопасности Украины

Прежде всего, агрессора интересовали геолокации наибольшего сосредоточения личного состава и расположения тяжелого вооружения ВСУ, в том числе танков и ствольной артиллерии. Чтобы замаскировать подрывную деятельность, "крот" работал на ФСБ через своего отца, который в августе 2023 года уехал в РФ.

Для переезда в Россию он, как многодетный мужчина, пересек границу в направлении Евросоюза, а оттуда переправился в страну-агрессор. На территории РФ он установил контакт с пропагандистом и бывшим сотрудником ФСБ Сергеем Карнауховым. Именно ему отец фигуранта "сливал" разведданные о Силах обороны, полученные от сына. В свою очередь, Карнаухов передавал эти сведения своему куратору из ФСБ.

Установлено, что захватчики использовали разведывательную информацию для подготовки прицельных воздушных атак по пунктам дислокации украинских войск.

Семья предателей сливала врагу украинских военных / Фото: Служба безопасности Украины

Во время обыска по месту нахождения задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для фиксации координат и имеющегося вооружения Сил обороны и отправки "отчетов" в ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос о сообщении о заочном подозрении отцу задержанного и привлечении его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, который поставлял в РФ стройматериалы для строительства укрепрайонов во временно оккупированных южных регионах Украины.

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