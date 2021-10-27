Отец занимается мясом, мать — ценными бумагами: что известно о родителях 16-летнего виновника ДТП в Харькове

Отец занимается мясом, мать — ценными бумагами: что известно о родителях 16-летнего виновника ДТП в Харькове

Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Родители 16-летнего виновника ДТП в Харькове бизнесмены. Его папа занимается оптовой торговлей мяса, а мать – основательница брокерской фирмы.

Об этом пишет издание NewsRoom.

Так, отец 16-летнего парня занимается оптовой торговлей мяса и мясных продуктов. Его мать была основательницей фирмы "Финансовая инициатива", которая предоставляет брокерские услуги и проводит операции с ценными бумагами. По данным полиции, оба родителя живут в Харькове. А по словам отца парня, он с женой находится в разводе.

Сам ребенок учится в одном из харьковских колледжей. До этого получал образование в частной гимназии "Очаг".

"Николай был к нам зачислен в пятом классе. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса, родители забрали документы", – сообщила директор гимназии. Лариса Среда.

Отметим, что ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской унесло жизни 58-летнего мужчины. Еще три человека — друзья 16-летнего подростка — попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Виновник аварии находится в следственном изоляторе. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ДТП в Харькове: трое пострадавших до сих пор находятся в больнице - угрозы их жизни нет

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку