Отец звездного Назара, который советовал "не психовать", дал советы украинцам из передовой

Отец четырехлетнего Назара, взорвавшего Сеть своей фирменной фразой: "Не психуй" и стал популярен на всю страну, передал привет с фронта, говорится в ТСН.

Заверил, что делает с побратимами все для победы и спокойствия украинцев, а успокоение сына придают уверенности и силы передовой.

ТСН уже неоднократно встречалась с юным "тиктокером". Видео, где он рассыпал муку и успокаивал маму, быстро разлетелось по Сети и набрало более шестнадцати миллионов просмотров, тысячи репостов и комментариев.

Папа Назара отправился воевать сразу, как Россия начала полномасштабное вторжение. Он боец волынской бригады имени князя Владимира Великого, на странице которой и разместили обращение военного. Уже полгода Олег не видел своей семьи. Обещает, сделает на фронте все для того, чтобы здесь, в тылу, не нервничали. "Я думаю, все уже знают моего сынишку: "Помоем, не плачь, все будет хорошо". Все будет Украина. Будет мир. Выгоним врага из нашей Украины, все будет хорошо, главное не психовать”, – говорит военнослужащий Олег.

НЕ ПСИХУЙ! ПОМИЄМО! Малий Назар "заспокоює" маму, і його слова стали мемом, набравши мільйонні перегляди в соціальних мережах! Тато Назара, Олег, воїн нашої Князівської 14 бригади, для якого дружина і знімала відео з сином, заспокоює всю Україну. І його слова, підкріплені бойовим досвідом, стануть пророчими! Родинна "психотерапія" від Назара з Олегом - найкраще для тих, хто втратив позитив. А наша Князівська 14 омбр підкріпить "терапію" діями на фронті! Не плакайте! Все буде - Україна! #14омбр_Князівська_бригада #народжена_та_загартована_в_боях #не_психуй_ Опубліковано 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого Неділя, 8 січня 2023 р.

Читайте также:

"Фантастические планы Кремля": защитники границы с Беларусью высказались о возможном наступлении

Мастерица из Винницкой области по выдуманной ею методике создает вязаные картины: война добавила к произведениям танки и самолеты

Штурм правительственных построек Бразилии: повторение сценария проигранных выборов в США, но уже "тропическим Трампом"