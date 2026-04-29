Отец четырех детей еженедельно насиловал 13-летнюю дочь сожительницы: детали шокирующего дела

В Черновцах апелляционный суд поставил точку по делу о систематическом сексуальном насилии над малолетним ребенком. 34-летний житель города, который сам воспитывает четырех детей, проведет остальную жизнь за решеткой.

Об этом пишет офис Генерального прокурора.

Как установило следствие, злоумышленник проживал с матерью девочки с августа 2021 года. Однако вместо семейного уюта ребенок оказался в настоящем аду. В течение трех месяцев — с февраля по май 2024 года — мужчина насиловал девочку еженедельно. Свои действия он сопровождал запугиваниями, пытаясь сломить волю ребенка.

По данным обвинения, насильник цинично убеждал жертву, что ее обращения за помощью будут напрасны.

«Правду никто не услышит», — повторял он малолетний, заставляя ее молчать.

Одним из самых шокирующих эпизодов дела стал день 13-летия девочки. Пока семья готовилась к празднику, осужденный пытался изнасиловать именинницу. Лишь активное сопротивление ребенка и страх перед гостями, которые должны были вот-вот прийти, остановили нападающего. Впрочем, это не прекратило его намерений — уже через три дня он снова довел задуманное до конца.

О преступлении стало известно только тогда, когда мама девочки заметила резкие изменения в эмоциональном состоянии дочери. После откровенного разговора ребенок решился рассказать о пережитом насилии, и женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

В ноябре 2025 года Герцаевский районный суд признал мужчину виновным, но назначил ему 15 лет лишения свободы. Прокуратура, считая такой приговор слишком мягким, подала апелляцию.

В то же время сам обвиняемый и его защита также оспорили решение, заявляя о «клевете» и требуя полного оправдания и закрытия уголовного производства. Муж так и не признал своей вины.

17 апреля 2026 года Черновицкий апелляционный суд поддержал позицию прокуроров. Суд согласился, что характер, продолжительность и цинизм преступлений свидетельствуют об исключительной общественной опасности личности.

«Характер преступлений, их системность и обстоятельства совершения, в частности, попытка изнасиловать ребенка в день рождения, свидетельствуют об их исключительной тяжести. Именно поэтому прокуратура последовательно отстаивала позицию по поводу пожизненного лишения свободы, и суд апелляционной инстанции ее поддержал», — отметил заместитель генерального прокурора Виктор Логачев.

Приговор вступил в законную силу. Осужденный пожизненно будет находиться в изоляции.

Информацию о длительном содержании потерпевшего в неволе обнародовали активисты, заявившие о систематических издевательствах и жестоких условиях. Медики зафиксировали у молодого человека многочисленные травмы. По данным полиции, им инкриминируют незаконное лишение свободы и изнасилование, а следствие по делу продолжается.

