Отец едва не убил ребенка, а его наказали мизерным штрафом: детали

Отец получил штраф / © pixabay.com

Реклама

В Волынской области суд оштрафовал отца за совершение домашнего насилия в отношении собственной дочери всего на тысячу гривен.

О случае пишет издание «Конкурент Волынь».

По материалам дела, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил насильственные действия в отношении ребенка — в частности, оскорблял его и применил физическую силу — высказывался в его адрес нецензурными и оскорбительными словами, душил в области шеи.

Реклама

Как установил суд, это правонарушение повторилось в течение года.

Сам обвиняемый на заседание не явился, однако подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повторное совершение домашнего насилия) и назначил ему штраф в размере 1190 гривен.

В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней сумма взыскания удвоится — до 2380 гривен.

Реклама

Кроме того, с мужчины взыскали судебный сбор в размере 665,60 грн.

