ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Отец едва не убил ребенка, а его наказали мизерным штрафом: детали

Горе-отец не явился на судебное заседание.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Волынской области суд оштрафовал отца за совершение домашнего насилия в отношении собственной дочери всего на тысячу гривен.

О случае пишет издание «Конкурент Волынь».

По материалам дела, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил насильственные действия в отношении ребенка — в частности, оскорблял его и применил физическую силу — высказывался в его адрес нецензурными и оскорбительными словами, душил в области шеи.

Как установил суд, это правонарушение повторилось в течение года.

Сам обвиняемый на заседание не явился, однако подал заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (повторное совершение домашнего насилия) и назначил ему штраф в размере 1190 гривен.

В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней сумма взыскания удвоится — до 2380 гривен.

Кроме того, с мужчины взыскали судебный сбор в размере 665,60 грн.

Напомним, в Лозовском районе Харьковской области зафиксирован случай сексуального насилия в отношении 16-летней девушки, имеющей умственную отсталость.

Дата публикации
Количество просмотров
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie