Отец террориста, расстрелявшего людей в Киеве, работал в Рязанском командном училище ВДВ.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

«Наши аналитики нашли еще один факт о Дмитрии Васильченкове, который устроил стрельбу по людям в Киеве, в результате которой погибли и ранены. Его отец, гражданин РФ Василий Васильченков — полковник в отставке, а последним местом его работы было Рязанское командное училище ВДВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильченков-старший возглавлял там научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники.

Вероятно, этим объясняется то, что электронные почты Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру «ВДВ».

А еще аккаунт в Facebook («Бахмут В.Д.В.»), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские сообщения.

Кроме того, как установило «Телевидение Торонто», отрицал легитимность Украины, использовал в публикациях слова «так называемая Украина».

В ЦБК отметили, что полиция, несмотря на это, спокойно перерегистрировала оружие Васильченко в 2025 году.

«Все эти факты свидетельствуют, что СБУ и полиция должны заинтересоваться Васильченковым еще задолго до трагедии», — резюмирует Центр противодействия коррупции.

Напомним, террорист Дмитрий Васильченков, который 18 апреля взял в заложники покупателей супермаркета в Голосеевском районе и убил семерых и ранил десять человек включительно с ребенком, несколько лет назад совершил нападение в другом супермакете столицы.

Жительница дома в Голосеевском районе Киева, соседствующая с злоумышленником, устроившим стрельбу на улице и в супермаркете, рассказала детали о нападавшем.