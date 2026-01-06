Отец на фронте, а дочь "звезда" соцсетей: что известно об украинке, которая дала отпор итальянцу-путинисту

Дарья Мельниченко / © Facebook/Виталій Глагола

В Сети завирусилась история Дарьи Мельниченко, которая рассказала об ехавшем в Украину итальянце фаната Путина. Как оказалось, девушка является дочерью украинского защитника, который защищает нашу страну от вторжения России.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

«У Дарьи, завирусившей итальянца Рокко отец сейчас на фронте в окопе и без связи и еще не знает, что она теперь звезда, потому что проявила патриотическую позицию», — сообщил журналист.

Как рассказала Дарья Мельниченко, она сделала все, чтобы итальянец по имени Рокко, поддерживающий захватническую политику Путина, не пересек границу Украины.

«История началась с того, что человек очень поверил в свои силы и сказал мне, что он не поддерживает нашего президента, он поддерживает Путина. Она назвала нашу нацию кретинами. И я показала просто этому мужчине, что мы не кретины, какой у нас президент, какие у нас люди. Какая у нас сила интернета и просто результат», — отметила девушка.

Также она рассказала, что происходило на границе. Поначалу Дарью и итальянца пограничники опросили раздельно. А потом с ними проводили беседу вместе.

«Я ему переводила. Задавала ему вопрос относительно его позиции, его отношения к Украине и украинцам. Он начал говорить, что это не правда, что это все клевета. И что ему без разницы Зеленский или Путин. Но у него большая симпатия к России и Путину», — отметила девушка.

Что известно о ситуации с итальянцем Рокко на границе?

Напомним, Сеть всколыхнула история, развернувшаяся в рейсовом автобусе сообщением Италия — Украина. Гражданин Италии, одетый в подаренную украинской любимой вышиванку, публично восхвалял военного преступника Путина и оскорблял Украину.

Однако он не учел одного: рядом ехала украинка, решившая не оставлять это безнаказанным.

Впоследствии журналист сообщил, что Рокко оформили карточку отказа во въезде и запрет на пребывание в Украине на несколько лет.

Из-за этой ситуации в Сети украинцы создали немало мемей об итальянце.

Поездка 53-летнего гражданина Италии по имени Рокко, по информации из соцсетей следовавшего в Россию транзитом через Украину, завершилась для него неожиданной высадкой без возможности обратного проезда.

Компания AL-TRANS, осуществляющая регулярные пассажирские перевозки, официально заявила об отказе в дальнейшем обслуживать иностранца из-за его открытой поддержки российского диктатора.