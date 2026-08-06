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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отец нашел маленького сына в бассейне: в Ровно произошла страшная трагедия

Медики проводили реанимационные меры, но спасти мальчика не удалось.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Бассейн.

Бассейн. / © pixabay.com

На днях в Ровно трагически погиб мальчик в возрасте 1 года и 7 месяцев. Ребенок утонул в каркасном бассейне.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

По предварительным данным, ребенок по ступенькам самостоятельно залез в каркасный бассейн, высота которого около 1,5 м. Мальчик упал в воду.

Через некоторое время отец стал искать сына и нашел его в бассейне. Он вызвал скорую. Медики по дороге в больницу проводили реанимационные меры, однако спасти ребенка не удалось.

По факту несчастного случая правоохранители проводят досудебное расследование.

Как сообщалось, в Одесской области ребенка и двух мужчин унесло в море. 9-летнюю девочку на надувном круге начало относить от берега. Догонять ее бросился родной дядя, но течение подхватило и его. Впоследствии на помощь поплыл юноша на САП-доске, но тоже оказался в ловушке. Всех троих спас местный рыбак на старой резиновой лодке.

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