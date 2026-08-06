- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2265
- Время на прочтение
- 1 мин
Отец нашел маленького сына в бассейне: в Ровно произошла страшная трагедия
Медики проводили реанимационные меры, но спасти мальчика не удалось.
На днях в Ровно трагически погиб мальчик в возрасте 1 года и 7 месяцев. Ребенок утонул в каркасном бассейне.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
По предварительным данным, ребенок по ступенькам самостоятельно залез в каркасный бассейн, высота которого около 1,5 м. Мальчик упал в воду.
Через некоторое время отец стал искать сына и нашел его в бассейне. Он вызвал скорую. Медики по дороге в больницу проводили реанимационные меры, однако спасти ребенка не удалось.
По факту несчастного случая правоохранители проводят досудебное расследование.
Как сообщалось, в Одесской области ребенка и двух мужчин унесло в море. 9-летнюю девочку на надувном круге начало относить от берега. Догонять ее бросился родной дядя, но течение подхватило и его. Впоследствии на помощь поплыл юноша на САП-доске, но тоже оказался в ловушке. Всех троих спас местный рыбак на старой резиновой лодке.