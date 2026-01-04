Отец обнаружил тело под домом: подробности гибели парня в Ужгороде

Полиция разбирается по делу / © Национальная полиция Украины

В Ужгороде скончался 17-летний парень, выпавший из окна подъезда. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства трагедии.

О деталях происшествия сообщили в полиции региона.

Событие произошло на улице Марии Заньковецкой в Ужгороде. На место немедленно отправились сотрудники Ужгородского районного управления полиции.

«Правоохранители установили, что 17-летний парень выпал из окна подъезда, расположенного на пятом этаже многоэтажного дома. От полученных травм, вопреки усилиям медиков, подросток умер», — говорится в сообщении ведомства.

Отец погибшего парня сообщил, что в тот вечер во время телефонного разговора сын сказал ему, что вскоре вернется домой. Впоследствии мужчина вышел из квартиры, где заметил открытое окно в подъезде, а под домом — тело сына.

По факту гибели несовершеннолетнего следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ранее об этом случае сообщил журналист, однако не предоставил подробностей. Виталий Глагола писал, что погиб парень.