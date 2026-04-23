- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 1 мин
Отец пытался вывезти сына в Польшу — где спрятал от пограничников
Во Львовской области отец пытался вывезти сына в Польшу в багажнике авто.
Пограничники пункта пропуска «Угринов» разоблачили жителя Львовщины, пытавшегося незаконно попасть в Польшу, укрывшись в автомобиле своего отца. Пограничники осмотрели Audi и нашли 39-летнего мужчину — он прятался в узком пространстве между задними сиденьями и багажником.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Сообщается, что за рулем автомобиля находился 64-летний отец правонарушителя. Как выяснилось в ходе проверки, именно он предложил сыну такой способ пересечения государственной границы. Мужчина намерен доставить родственника в соседнюю страну, после чего планировал сразу вернуться в Украину.
Нарушителя остановили на месте. Пограничники передали дело полиции, которое теперь расследует этот инцидент и привлечет виновных к ответственности.
