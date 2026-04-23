Украина
Отец пытался вывезти сына в Польшу — где спрятал от пограничников

Во Львовской области отец пытался вывезти сына в Польшу в багажнике авто.

ГНСУ

ГНСУ / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники пункта пропуска «Угринов» разоблачили жителя Львовщины, пытавшегося незаконно попасть в Польшу, укрывшись в автомобиле своего отца. Пограничники осмотрели Audi и нашли 39-летнего мужчину — он прятался в узком пространстве между задними сиденьями и багажником.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Сообщается, что за рулем автомобиля находился 64-летний отец правонарушителя. Как выяснилось в ходе проверки, именно он предложил сыну такой способ пересечения государственной границы. Мужчина намерен доставить родственника в соседнюю страну, после чего планировал сразу вернуться в Украину.

Нарушителя остановили на месте. Пограничники передали дело полиции, которое теперь расследует этот инцидент и привлечет виновных к ответственности.

На Львівщині батько намагався вивезти сина до Польщі.

Напомним, в Польше задержан украинец-рецидивист с наркотиками и тремя судебными запретами на вождение. Полиция Познани решила не ждать нового преступления и депортировала мужчину домой.

