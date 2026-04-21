Отец убил трехлетнего сына: в Полтавской области по горячим следам задержали мужчину
В Полтавской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетнего сына. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к убийству своего трехлетнего сына. 30-летний житель одного из сел Полтавского района подозревается в умышленном убийстве своего ребенка. Убийство произошло сегодня, 21 апреля.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Полтавской области.
В Полтавской области отец убил трехлетнего сына: его задержали
О задержании подозреваемого сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. На месте убийства сейчас работают следственно-оперативная группа, криминалисты полиции и работники прокуратуры.
Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.
В Полтавской областной прокуратуре сообщили о начале досудебного расследования по факту убийства трехлетнего мальчика.
«Преступление совершено утром 21 апреля в одном из сел Полтавского района. По факту умышленного убийства малолетнего ребенка начато досудебное расследование (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.
Последние новости по теме
За последние две недели в Украине произошло немало стрельб и терактов. Среди них:
Теракт в Броварах — взрыв произошел 13 апреля вечером. В результате подрыва пострадал 36-летний мужчина. Среди подозреваемых в совершении теракта — несовершеннолетний подросток-наркозависимый.
Теракт в Киеве — 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу и взял заложников в супермаркете. Он застрелил семерых человек.
Мужчина бросил гранату в полицейских в Днепропетровской области.
В Кривом Роге произошла стрельба в маршрутке. Подросток ранил девушку из пневматического пистолета.
В Черниговской области мужчина грозился взорвать гранату в магазине. Инцидент произошел в одном из магазинов города Новгород-Северский. Он был задержан на месте.
Возле Ровно произошел взрыв на предприятии. В результате взрыва есть пострадавшие.