Отец убил трехлетнего сына: в Полтавской области по горячим следам задержали мужчину

В Полтавской области отец убил трехлетнего малыша / © Национальная полиция Украины

В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к убийству своего трехлетнего сына. 30-летний житель одного из сел Полтавского района подозревается в умышленном убийстве своего ребенка. Убийство произошло сегодня, 21 апреля.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Полтавской области.

О задержании подозреваемого сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев. На месте убийства сейчас работают следственно-оперативная группа, криминалисты полиции и работники прокуратуры.

Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

В Полтавской областной прокуратуре сообщили о начале досудебного расследования по факту убийства трехлетнего мальчика.

«Преступление совершено утром 21 апреля в одном из сел Полтавского района. По факту умышленного убийства малолетнего ребенка начато досудебное расследование (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.

