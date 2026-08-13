Отец военного не воспитывал сына, а после его гибели захотел 15 млн грн: что решил суд

Отец военного, бросивший сына, хочет выплату 15 млн

Реклама

В Черновицкой области разворачивается судебный процесс за право на получение единовременного пособия в связи с гибелью военнослужащего. Мать павшего защитника пытается через суд доказать, что отец уклонялся от содержания и воспитания ребенка при его жизни, а значит, не имеет права на государственные выплаты.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Отец, который не воспитывал сына, обратился за выплатой за его гибель: что решил суд

Как отмечает истец, брак с ответчиком она заключила еще в 1991 году. Впоследствии у них родился сын. Впрочем, уже в июле 1999 года мужчина бросил семью и переехал в Черновицкую область. Женщина утверждает, что с тех пор он не оказывал материальной помощи, не участвовал в воспитании ребенка и не поддерживал с ним общение.

Реклама

В 2002 году местный суд Кировоградского района Кировоградской области уже рассматривал вопрос содержания ребенка. Суд установил, что мальчик находится на содержании матери, а отец добровольно денег не предоставляет. Тогда с него взыскали алименты в размере ¼ части заработка.

Официально брак расторгли в 2007 году. В решении суд также зафиксировал факт, что супруги не проживали вместе с 1999 года. В подтверждение своей позиции мать предоставила справки из учебных заведений, где учился сын. Документ из Соколовского лицея свидетельствует, что с 1998 по 2007 год воспитанием ребенка занималась только мать.

Аналогичные сведения предоставил и профессиональный лицей, в котором юноша учился в 2007–2010 годах: мать постоянно контактировала с педагогами, тогда как отец в заведении не появился ни разу.

Затем сын вырос, встал на защиту Украины и погиб во время выполнения задач. После его гибели отец обратился в уполномоченный орган, чтобы получить свою долю единовременной денежной помощи.

Реклама

В апреле 2026 года мать обратилась в суд, чтобы установить факт уклонения отца от исполнения своих обязанностей и отстранить его от выплат. Юридическое основание простое: ч.2 статьи 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает отказ, прекращение или приостановление выплаты пособия лицу, в отношении которого судебным решением доказан факт уклонения от содержания погибшего при его жизни.

Однако Кельменецкий районный суд Черновицкой области оставил иск без движения, а 29 июня 2026 вернул его истцу. Суд первой инстанции счел требование имущественным спором, поскольку оно влияет на право получения денег, и требовал указать цену иска, предоставить расчет спорной суммы и уплатить соответствующий судебный сбор.

Мать не согласилась с этим и подала апелляцию, подчеркнув, что она не просит взыскать средства в свою пользу или перераспределить их, а только стремится установить юридический факт.

Рассматривая дело №717/1021/26, Черновицкий апелляционный суд признал требования районного суда ошибочными и отменил постановление о возврате иска.

Реклама

Суд отдельно объяснил: решение об отстранении лица от права на пособие не является решением о взыскании 15 млн грн или любой другой суммы. Оно только создает юридическое условие для уполномоченного органа, который и принимает окончательное решение по выплате.

Кроме того, апелляционный суд учел позицию Верховного Суда от 27 мая 2026 года по делу № 584/661/24. В подобном деле суд высшей инстанции четко указал, что установление факта уклонения является неимущественным требованием. Учитывая это, ставка судебного сбора должна рассчитываться как требование неимущественного характера.

Что решил суд

В результате апелляционный суд направляет дело в Кельменецкий районный суд для продолжения разбирательства. Суд апелляционной инстанции не оценивал, действительно ли отец уклонялся от воспитания, а только устранил процессуальные препятствия.

Теперь суд первой инстанции должен рассмотреть дело по существу и решить, есть ли основания лишить отца права на помощь.

Борьба матери за справедливость продолжается.

Матери погибшего защитника отказали в выплате: что решил суд

Напомним, в Днепре возник юридический спор между воинской частью и матерью погибшего защитника, которой комиссия отказала в назначении единовременной денежной помощи за погибшего сына. Свое решение военные обосновали тем, что в 2006 году женщину лишили родительских прав из-за уклонения от исполнения своих обязанностей.

Женщина не согласилась с отказом и предоставила документ о том, что еще в 2016 году ее официально восстановили в родительских правах. Суд принял сторону матери, отметив, что после восстановления прав она имела полный юридический статус матери на момент гибели сына.

Поскольку военная часть не предоставила доказательств уклонения женщины от обязанностей после 2016 года, суд признал отказ противоправным, ведь обязанность доказывать ее правомерность возлагается именно на субъект властных полномочий.

В результате суд частично удовлетворил иск: отменил решение об отказе и обязал комиссию воинской части повторно рассмотреть заявление матери с учетом выводов суда. В то же время, требование обязать сразу выплатить деньги суд не удовлетворил, оставив окончательное решение за комиссией. Дело остается незавершенным, поскольку военная часть уже подала апелляционную жалобу.

Новости партнеров