Отец заместителя генпрокурора рассказал, сколько денег вывез за границу: детали истории

Заместитель генпрокурора Игорь Мустеца / © Офис Генерального прокурора

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Отец заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы — Василий Мустеца — вывез за границу в марте 2022 года 110 тыс. долл. и 110 тыс. евро, а не 1 млн 100 тыс. долл. и 100 тыс. евро, как ранее сообщало hromadske со ссылкой на решение суда.

Об этом сообщило hromadske со ссылкой на полученное заявление от адвоката Василия Мустецы — Иона Шалара.

Накануне это издание сообщило, что в начале полномасштабного вторжения отец заместителя генпрокурора вывез из Украины в Румынию 1 млн 100 тыс. долл. и 100 тыс. евро. Представитель Василия Мустецы утверждает, что тот вывез в Румынию другую сумму и это были «собственные сэкономленные средства».

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Как объяснил Шалар, в описательной части судебного решения была допущена ошибка: там было указано «1 млн 110 тысяч долларов и 100 тысяч евро» (32,2 млн грн по курсу на 26 марта 2022 года) вместо «110 тысяч долларов и 100 тысяч евро» (6,4 млн грн). Издание обратилось с запросом в суд.

Адвокат Мустецы также рассказал, что тот занимается предпринимательской деятельностью еще с 2007 года, а не с 2017 года, когда открыл ФЛП.

«Все его доходы ежегодно отражались в налоговой отчетности и давали ему исчерпывающую возможность накопить суммы средств, которые были использованы для приобретения имущества и дальнейшего сбережения без привлечения какой-либо посторонней помощи», — рассказал юрист.

Он также указал, что Мустеца был и является учредителем ряда субъектов хозяйствования, которые в частности, но не исключительно занимались деятельностью в сфере строительства.

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"Мой клиент — известный в регионе предприниматель, в прошлом, до выхода на пенсию, руководитель ряда крупных предприятий с общей численностью работников от 3000 человек. Его жизненный путь позволяет ему обоснованно владеть тем имуществом, в отношении которого возникло внимание у представителей вашей редакции», — говорится в обращении адвоката.

hromadske отметило, что по его информации, с 2010 года Мустеца вместе с Давидом Кауфманом был совладельцем частного предприятия «Нетанья». В следующем году компания принесла 10-15 тыс. грн прибыли, а дальше — нули. Другие предыдущие бизнесы Мустецы или приносили убытки, или доходы от них были минимальными.

В 2021 году Мустеца как ФЛП задекларировал 1 млн 50 тыс. грн доходов. В 2024 году стал соучредителем строительной компании «В.Д.ГРУП КОЛОМЫЯ». За год она понесла почти 100 тыс. грн убытков.

Отмечается, что в то же время в обращении адвоката не было никаких объяснений относительно происхождения доходов, на которые приобретено все остальное имущество родных Игоря Мустецы. В частности, речь идет о квартире в жилом комплексе «Французский квартал-2» в Киеве площадью 118 кв. м, которую сестре заместителя генпрокурора Натальи Антонюк подарил сосед родителей Мустецы Давид Вайнштейн. На сегодня такие квартиры без ремонта на рынке недвижимости стоят 320 тыс. долл., с ремонтом — от 445 тыс. долл.

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Расследование о состоянии семьи Игоря Мустецы

Журналисты hromadske провели расследование и обнаружили, что во время полномасштабной войны родственники Игоря Мустецы резко улучшили свое материальное положение — покупали элитную недвижимость, дорогие авто, а отец вывозил якобы миллионы наличными через границу.

Игорь Мустеца, несмотря на 20+ лет службы, не имеет собственного жилья или авто, но арендует квартиру в элитном ЖК за более 75 тыс. грн/мес. Его жена ездит на Volkswagen Touareg 2021 года выпуска, купленном в кредит, и занимается бизнесом по продаже рыбы, который за последний год стал крайне прибыльным. Отец Василий Мустеца в 2022 году вывез в Румынию незадекларированные 1,1 млн долл. и 100 тыс. евро (сумма, которую опровергает адвокат) — получил символический штраф в 1700 грн.

С того же периода отец Мустецы покупает: Mercedes-Benz GLE 400D, дом, два земельных участка и два таунхауса.

Семья ведет бизнес в Черновцах, официально торгуя рыбой и работая как ФЛП, но объемы имущества превышают задекларированные доходы.

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В 2022 году сестра Игоря Мустецы, Наталья Антонюк, получила квартиру за 8 млн грн в центре Киева в подарок от пенсионера-соседа Давида Вайнштейна, который купил ее ранее у компании, связанной с окружением ОПЗЖ. Этот пенсионер не ведет бизнес, но владеет еще одной квартирой в том же ЖК, что и мать заместителя генпрокурора.

К слову, ранее «Центр противодействия коррупции» информировал, что заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, которую поймали на взятке, добровольно мобилизовалась в Силы обороны Украины. Максименко получила статус военнослужащей.