Откат за смерть: в Полтаве чиновника разоблачили в схеме по перевозке тел погибших военных

В Полтаве ритуальный бизнес подозревают в коррупции во время войны / © Фото из открытых источников

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Во время полномасштабной войны, весной 2023 года, в Полтаве разоблачили коррупционную схему, связанную с перевозкой тел погибших украинских военных.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным прокуратуры, чиновник местной администрации Сергей Нечипоренко, на тот момент заместитель руководителя службы ритуальных услуг, заключил неформальное соглашение с директором похоронного бюро Александром Бургардтом.

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Чиновник согласился передать похоронному агентству контракт на транспортировку 23 тел погибших из морга в Днепре в обмен на часть суммы, которую должен был оплатить город. Как отмечают следователи, договоренность заключали на городском кладбище — в поражающей цинизмом обстановке.

Позже, по данным стражей порядка, Бургардт встретился с Нечипоренко на том же кладбище, чтобы передать ему его долю — 13 200 гривен. Однако оба участника соглашения предоставляют разные версии событий.

По информации The Wall Street Journal, директор похоронного бюро уверяет, что сам обратился в полицию, когда чиновник якобы требовал еще более «откаты». Нечипоренко свою вину отрицает, а его адвокат заявляет, что спорные контракты были подписаны еще до его назначения на должность.

Как отмечает старший следователь Национальной полиции Николай Лыско, полномасштабная война стала благоприятной почвой для появления новых схем наживы на человеческом горе.

По данным журналистов, отдельные ритуальные службы в Украине платят полиции, медикам или спасателям за наведение на недавние смерти, а также завышают цены на гробы и надгробия для военных, деля прибыль с чиновниками.

«Никто из нас не без греха, но, думаю, должны быть пределы… особенно когда на войне гибнут молодые ребята», — сказал Бургардт журналистам.

Напомним, военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, в скором времени начнут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Национальное военное мемориальное кладбище будет создано в Гатном Фастовского района.