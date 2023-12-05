Отказ от ЕС и НАТО в обмен на мир: что говорят украинцы

Так, 76% опрошенных категорически против отказа от оккупированных территорий.

Большинство украинцев считают недопустимым или нежелательным отказ от членства в НАТО в обмен на мир во время переговоров с Россией.

Об этом говорится в опросе Центра "Новая Европа".

67% украинцев считают категорически недопустимой (56,9%) или крайне нежелательной (9,9%) возможность отказа от вступления в НАТО или же объявление нейтралитета Украины в обмен на мир с РФ. 12% опрошенных назвали этот вариант допустимым.

Против уступок России по членству в Европейском Союзе – 71% (61% считают это вообще недопустимым, 10% – нежелательным).

Идею отказа от возвращения оккупированных территорий не воспринимают более 76% категорически против, еще 8% считают нежелательным;

Против сокращения украинской армии – 83%;

Против придания российскому государственному статусу – 73%;

Против уменьшения суммы репараций со стороны России – 67%;

Против отказа от привлечения к ответственности российских преступников – 77%.

Результаты опроса / Фото: Центр "Новая Европа"

Респонденты считают, что Украина может пойти на переговоры с Россией, только в случае решения Москвы вывести свои войска с украинской территории (34,8%). Еще треть опрошенных выбрала вариант "ни в коем случае".

Абсолютное большинство украинцев считает, что только Украина может вести потенциальные переговоры с Россией (71,7%). Никакая другая страна от имени Украины этого не может делать. Только 14,2% украинцев допускают, что такую роль могли бы исполнять США, 5% – ЕС.

Ранее в статье Украинской правды писали, что если бы Зеленский и Залужный боролись за кресло президента, то результаты были бы почти тождественными.

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