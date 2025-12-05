"Отказ от территорий неприемлем": Сырский назвал формулу справедливого мира

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Пока политики обсуждают сценарии завершения войны за закрытыми дверями, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сделал важное публичное заявление об условиях прекращения огня, которые он считает справедливыми. Генерал подчеркнул, что Украина не согласится на территориальные уступки или отвод войск из собственных земель.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Прекращение огня, а затем переговоры»

В ответ на вопрос о том, рассматривает ли он возможность отказа от территорий ради мира, Сырский был категоричен. Он отметил, что отдавать землю, за которую погибли тысячи украинских воинов, неприемлемо.

В то же время Главком очертил свое видение «справедливого мира», фактически отрицающее российские требования по уходу ВСУ из Донетчины.

«В моем понимании справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территорий. Это означает остановку по текущей линии соприкосновения. Прекращение огня и после этого — переговоры, без всяких условий», — заявил генерал.

Россия использует дипломатию как прикрытие

Генерал также предупредил, что в настоящее время Москва не демонстрирует никаких признаков желания остановиться. По его словам, Кремль использует разговоры о переговорах исключительно как тактический прием.

"Мы делаем все, чтобы, если враг продолжит войну... а вы можете видеть, что хотя мы хотим мира, враг продолжал свое наступление и использует эти мирные переговоры как прикрытие", - объяснил военачальник.

Сырский подчеркнул: сейчас нет пауз в боевых действиях. оккупанты продолжают давить, пытаются захватить как можно больше территории до возможного начала реального диалога. Поэтому украинская армия вынуждена продолжать борьбу и защищать наших людей, наши города и села.

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко поделился своим видением последних событий вокруг Украины и возможных сценариев завершения войны. Он предостерег, что прекращение огня вне международного права может принести новую войну с Россией уже через 3–4 года. Эта угроза будет касаться украинцев, литовцев или поляков.