Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отказ от территорий, заморозка войны и референдум в 2040 году: Украине навязывают новый "мирный план"

Отказ от территорий, заморозка войны и референдум в 2040 году: Украине навязывают новый "мирный план"

Война России против Украины

Этого не ожидал никто.

На фоне подготовки к новому наступлению РФ и все более массированным обстрелам украинской энергетики Турция вышла со своим "мирным планом". Эрдоган уже направил его Зеленскому и Путину и всерьез предлагает Украине отказаться от своих территорий.

Какие детали мирного плана шокируют, что об этом говорят в Москве и готовы ли идти на это в Киеве – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.ua.

"Мирный план" без реального мира. Издание "Новая газета Европа" получило проект мирного плана, который Эрдоган якобы уже послал Зеленскому и Путину. По словам журналистов, разработкой документа занималась Анкара и включила туда пункты соглашения, которое Украина и Россия рассматривали еще в начале полномасштабной войны во время переговоров в Стамбуле. То, что содержит эту бумажку, шокирует украинцев. Однако эти условия точно могут понравиться московитам.

Согласно источнику, проект договора предусматривает:

  1. Взаимное обязательство США и России по неприменению ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.
  2. Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может привести к дестабилизации ее правительства.
  3. Замораживание войны по существующей линии фронта.

Что предлагает Эрдоган

Да, первые пункты звучат не очень понятно на первый взгляд. Первый пункт вообще не касается Украины. Второй пункт о невмешательстве. Не понятно, о каких именно странах идет речь, но предположим, что об Украине, России и США, которые пообещают не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Звучит уже смешно, ведь речь идет о постоянно врающей России. Третий пункт возмущает, ведь он закрепит текущую линию фронта и покинет украинские территории под оккупацией РФ. Но это еще не все. Следующий пункт просто возмущает.

Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, оккупированных на момент заморозки войны Россией.

Позорный мир

Вы только вдумайтесь: Эрдоган предлагает оставить украинские территории под оккупацией московитов вплоть до 2040 года, то есть почти на 16 лет. И только потом провести какой-нибудь референдум и спросить местных, хотели бы они жить свободно. Писающий это точно не понимает, что такое война. Россия 10 лет подряд уничтожает все украинское на оккупированных территориях: сносит артиллерией и ракетами города, вывозит и уничтожает проукраински настроенных людей, проводит фильтрации и чистки, уничтожает украинскую литературу, прививает малышей любовь к "русской мере" и лично к Путину.

Но они уже набирают малышей в Мариуполе в "Юнармию" – псевдопатриотическую организацию для молодежи, похожую на российский аналог "Гитлерюгенд". Под репрессиями и придирчивым взглядом "Большого брата" из ФСБ все, кто будет желать свободы – либо уедут, либо будут убиты россиянами. О каких независимых референдумах может идти речь? Кто будет голосовать?

Предлагают турки и условия безопасности для Украины. Правда, мы уже такое проходили и в том числе поэтому имеем войну.

  • гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.
  • обмен пленными по формуле всех на всех"
  • Россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз.

Украина не пойдет на "мир"

Что скажут Украина и Россия на этот план Эрдогана? Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикации СМИ и прояснил четкую позицию Украины.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш РФ". Есть лишь безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращения к международному" права с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.Все остальное – это лишь о желании...

У Путина ответили Эрдогану

А еще на план Эрдогана вряд ли пойдет Россия. Приспешник Путина и по совместительству его спикер Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не будет рассматривать условия, которые они якобы подписали с Украиной в Стамбуле. А часть из них есть в "новом" турецком "мирном плане".

"Ситуация изменилась, и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года, и не принимать во внимание это при любых переговорах было бы недальновидно".

Напомню, что в конце 2023 года Путин на одной из пресс-конференций вдруг получил несколько бумажек, которые обозвал "Стамбульским мирным соглашением". По его словам, этот псевдодокумент Украина подписала с РФ еще в марте 2022 года в Турции, но переговоры сорвались. В Украине слова Путина отрицают. По словам главы фракции "Слуга Народа" в парламенте Давида Арахамии, председательствовавшего в украинской делегации в Стамбуле, Россия тогда хотела многовато: уменьшение численности ВСУ, а также мнимых денацификации и демилитаризации. Конечно, без гарантий на это было идти бессмысленно. А доверия россиянам никогда не было.

"Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные. Потому что они зашли действительно неподготовлены к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет".

Стамбульские бумажки

А еще Арахамия уточнил, что делегация в Стамбуле по факту не имела никаких полномочий, поэтому даже подписанные ею документы стоят только бумаги, на которой они напечатаны.

Не пойдут на заморозку войны и украинские власти, что недавно отметил президент Зеленский. Предостерегал он от этих мыслей и партнеров Украины.

"Конечно, некоторые люди будут счастливы, а мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не улетают". Однако, это лишь до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она допустила в начале. Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. А это время для Путина"

К тому же у Украины есть собственная "Формула мира" и активно работает над ее реализацией. Уже даже известна точная дата и место, где пройдет первый в истории инаугурационный саммит "Украинской формулы мира". Приехать туда смогут уже не просто представители или советники, как раньше было на Мальте или в Саудовской Аравии, а именно лидеры стран: президенты, премьеры, министры иностранных дел. Стартует саммит 15 июня в городе Бюргеншток, Швейцария и продлится 2 дня.

Украинская формула мира

Еще в январе Зеленский уточнил, что на саммите будут представители, по меньшей мере, 80 стран. Ждут и некоторых партнеров России, в том числе Китай. Но саму РФ туда, конечно, никто не приглашает.

Насколько саммит будет успешным – покажет время. Впрочем, как справедливо отметил соорганизатор саммита – президент Швейцарии Виола Амхерд, это все равно лучше, чем ничего не делать. На нем лидеры разных стран и уголков мира смогут обсудить рамки будущего мирного соглашения. Напомним, что украинская формула мира предполагает и ядерную безопасность, и восстановление Украины, и ее территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Но идти на это пока не согласен Путин. 11 апреля тот вместе со своей марионеткой Лукашенко раскритиковал саммит мира в Швейцарии и даже назвал его модным словом паноптикум. Путину явно не нравится, что никакой сознательный политик в Европе руку ему больше не пожмет.

"Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам любых схем, ничего не имеющих общего с действительностью"

Путин о "углах"

Похоже, Путин серьезно убежден, что, несмотря ни на что, победит в войне, на что, собственно, снова намекнул. Начал рассказывать, кто и по каким углам ходит.

"Я думаю, что они, противоположная сторона, в определенной степени загнали себя в угол, когда отказались от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно затруднительное положение".

Путин – террорист!

Еще раз признался Путин и в том, что он самый настоящий террорист. Свою жажду уничтожить украинцев и подлые удары по украинской энергетике он объясняет "демилитаризацией" Украины.

"Если все кольцо в решении тех вопросов, о которых мы говорили сначала, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили,это демилитаризация. В первую очередь мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПКна оборонно-промышленный комплекс Украины, причем непосредственно"

Ну а Лукашенко ему только поддакивал, но снова проговорился. На самом деле в Минске и Москве боятся, что их "наклонят".

"Какой там может быть мирный там? Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и чего-то?" ?" то там нам продиктовать или наклонить.

Даже комментировать не хочется. Лукашенко и сам понимает, что кого-кого, а его уже не просто наклонили, но и нагнули. Но это уже другая история.

Ранее у Зеленского остро обратились к лидерам мира, желающим принудить Украину к примирению с РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация