Отказ от территорий, заморозка войны и референдум в 2040 году: Украине навязывают новый "мирный план"

На фоне подготовки к новому наступлению РФ и все более массированным обстрелам украинской энергетики Турция вышла со своим "мирным планом". Эрдоган уже направил его Зеленскому и Путину и всерьез предлагает Украине отказаться от своих территорий.

Какие детали мирного плана шокируют, что об этом говорят в Москве и готовы ли идти на это в Киеве – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.ua.

"Мирный план" без реального мира. Издание "Новая газета Европа" получило проект мирного плана, который Эрдоган якобы уже послал Зеленскому и Путину. По словам журналистов, разработкой документа занималась Анкара и включила туда пункты соглашения, которое Украина и Россия рассматривали еще в начале полномасштабной войны во время переговоров в Стамбуле. То, что содержит эту бумажку, шокирует украинцев. Однако эти условия точно могут понравиться московитам.

Согласно источнику, проект договора предусматривает:

Взаимное обязательство США и России по неприменению ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем. Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может привести к дестабилизации ее правительства. Замораживание войны по существующей линии фронта.

Что предлагает Эрдоган

Да, первые пункты звучат не очень понятно на первый взгляд. Первый пункт вообще не касается Украины. Второй пункт о невмешательстве. Не понятно, о каких именно странах идет речь, но предположим, что об Украине, России и США, которые пообещают не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Звучит уже смешно, ведь речь идет о постоянно врающей России. Третий пункт возмущает, ведь он закрепит текущую линию фронта и покинет украинские территории под оккупацией РФ. Но это еще не все. Следующий пункт просто возмущает.

Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, оккупированных на момент заморозки войны Россией.

Позорный мир

Вы только вдумайтесь: Эрдоган предлагает оставить украинские территории под оккупацией московитов вплоть до 2040 года, то есть почти на 16 лет. И только потом провести какой-нибудь референдум и спросить местных, хотели бы они жить свободно. Писающий это точно не понимает, что такое война. Россия 10 лет подряд уничтожает все украинское на оккупированных территориях: сносит артиллерией и ракетами города, вывозит и уничтожает проукраински настроенных людей, проводит фильтрации и чистки, уничтожает украинскую литературу, прививает малышей любовь к "русской мере" и лично к Путину.

Но они уже набирают малышей в Мариуполе в "Юнармию" – псевдопатриотическую организацию для молодежи, похожую на российский аналог "Гитлерюгенд". Под репрессиями и придирчивым взглядом "Большого брата" из ФСБ все, кто будет желать свободы – либо уедут, либо будут убиты россиянами. О каких независимых референдумах может идти речь? Кто будет голосовать?

Предлагают турки и условия безопасности для Украины. Правда, мы уже такое проходили и в том числе поэтому имеем войну.

гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

обмен пленными по формуле всех на всех"

Россия не отрицает вступление Украины в Евросоюз.

Украина не пойдет на "мир"

Что скажут Украина и Россия на этот план Эрдогана? Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикации СМИ и прояснил четкую позицию Украины.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предусматривающих "не/проигрыш РФ". Есть лишь безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращения к международному" права с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.Все остальное – это лишь о желании...

У Путина ответили Эрдогану

А еще на план Эрдогана вряд ли пойдет Россия. Приспешник Путина и по совместительству его спикер Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не будет рассматривать условия, которые они якобы подписали с Украиной в Стамбуле. А часть из них есть в "новом" турецком "мирном плане".

"Ситуация изменилась, и геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года, и не принимать во внимание это при любых переговорах было бы недальновидно".

Напомню, что в конце 2023 года Путин на одной из пресс-конференций вдруг получил несколько бумажек, которые обозвал "Стамбульским мирным соглашением". По его словам, этот псевдодокумент Украина подписала с РФ еще в марте 2022 года в Турции, но переговоры сорвались. В Украине слова Путина отрицают. По словам главы фракции "Слуга Народа" в парламенте Давида Арахамии, председательствовавшего в украинской делегации в Стамбуле, Россия тогда хотела многовато: уменьшение численности ВСУ, а также мнимых денацификации и демилитаризации. Конечно, без гарантий на это было идти бессмысленно. А доверия россиянам никогда не было.

"Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом бы они зашли более подготовленные. Потому что они зашли действительно неподготовлены к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится во второй раз. А такой уверенности нет".

Стамбульские бумажки

А еще Арахамия уточнил, что делегация в Стамбуле по факту не имела никаких полномочий, поэтому даже подписанные ею документы стоят только бумаги, на которой они напечатаны.

Не пойдут на заморозку войны и украинские власти, что недавно отметил президент Зеленский. Предостерегал он от этих мыслей и партнеров Украины.

"Конечно, некоторые люди будут счастливы, а мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не улетают". Однако, это лишь до тех пор, пока Россия просто не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые она допустила в начале. Это как перерыв, когда смотришь фильм. Но это не фильм, это реальность. Это перерыв. А это время для Путина"

К тому же у Украины есть собственная "Формула мира" и активно работает над ее реализацией. Уже даже известна точная дата и место, где пройдет первый в истории инаугурационный саммит "Украинской формулы мира". Приехать туда смогут уже не просто представители или советники, как раньше было на Мальте или в Саудовской Аравии, а именно лидеры стран: президенты, премьеры, министры иностранных дел. Стартует саммит 15 июня в городе Бюргеншток, Швейцария и продлится 2 дня.

Украинская формула мира

Еще в январе Зеленский уточнил, что на саммите будут представители, по меньшей мере, 80 стран. Ждут и некоторых партнеров России, в том числе Китай. Но саму РФ туда, конечно, никто не приглашает.

Насколько саммит будет успешным – покажет время. Впрочем, как справедливо отметил соорганизатор саммита – президент Швейцарии Виола Амхерд, это все равно лучше, чем ничего не делать. На нем лидеры разных стран и уголков мира смогут обсудить рамки будущего мирного соглашения. Напомним, что украинская формула мира предполагает и ядерную безопасность, и восстановление Украины, и ее территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Но идти на это пока не согласен Путин. 11 апреля тот вместе со своей марионеткой Лукашенко раскритиковал саммит мира в Швейцарии и даже назвал его модным словом паноптикум. Путину явно не нравится, что никакой сознательный политик в Европе руку ему больше не пожмет.

"Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам любых схем, ничего не имеющих общего с действительностью"

Путин о "углах"

Похоже, Путин серьезно убежден, что, несмотря ни на что, победит в войне, на что, собственно, снова намекнул. Начал рассказывать, кто и по каким углам ходит.

"Я думаю, что они, противоположная сторона, в определенной степени загнали себя в угол, когда отказались от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались, и теперь попали в достаточно затруднительное положение".

Путин – террорист!

Еще раз признался Путин и в том, что он самый настоящий террорист. Свою жажду уничтожить украинцев и подлые удары по украинской энергетике он объясняет "демилитаризацией" Украины.

"Если все кольцо в решении тех вопросов, о которых мы говорили сначала, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация. В первую очередь мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем непосредственно"

Ну а Лукашенко ему только поддакивал, но снова проговорился. На самом деле в Минске и Москве боятся, что их "наклонят".

"Какой там может быть мирный там? Ну, может, они и правы, что не приглашают нас туда, потому что, а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств и чего-то?" ?" то там нам продиктовать или наклонить.

Даже комментировать не хочется. Лукашенко и сам понимает, что кого-кого, а его уже не просто наклонили, но и нагнули. Но это уже другая история.

Ранее у Зеленского остро обратились к лидерам мира, желающим принудить Украину к примирению с РФ.

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