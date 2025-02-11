Отказ студента от БОВП может привести к его отчислению из вуза — представитель ТЦК

Обновленная программа базовой общевоенной подготовки для студентов, которая стартует в сентябре 2025 г., будет обязательной учебной дисциплиной. Студенты, которые откажутся от ее прохождения или не получат удовлетворительной оценки, могут быть отчислены из вуза.

Об этом сообщила представитель Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова в комментарии телеканалу "Киев24".

По ее словам, теоретический курс будет обязательным, как для ребят, так и для девушек, а практический будут проходить все ребята, а девушки — по желанию и при отсутствии ограничений по состоянию здоровья.

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“Это обязательная дисциплина, теоретическая часть которой будет проходить в вузах, а практическая подготовка – в учебных центрах ВСУ, обычное военное обучение. Если студенты не успешно проходят или не сдают, это может привести к тому, что студент будет отчислен. Это фактически будет учебная дисциплина, включенная в курс учебного заведения", – пояснила Камеристова.

Представитель ТЦК добавила, что программа БОВП предусматривает усвоение важнейших для потенциальных военнослужащих знаний и навыков — домедицинской помощи, тактики, международного гуманитарного права, владения стрелковым оружием.

Все, что известно о БОВП для студентов, а также ответы на самые распространенные вопросы, читайте в материале ТСН.ua.

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