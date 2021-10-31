Отказ в голосовании и порванный бюллетень: в Харькове на выборах зафиксировали более 20 нарушений

Отказ в голосовании и порванный бюллетень: в Харькове на выборах зафиксировали более 20 нарушений

Все обстоятельства устанавливаются.

В Харькове, где сегодня проходят выборы городского главы, полиция по состоянию на 12:00 зарегистрировала более 20 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщается в пресс-службе полиции.

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Отмечается, что 31 октября в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы обнаружил в списках женщину, которая раньше проживала по его адресу, но уехала за границу.

Еще пять человек заявили о невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители, как говорится, предоставляет документы в мобильном приложении, но им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать.

На избирательном участке в Основянском районе неизвестный порвал бюллетень и бросил его в урну.

В общей сложности зафиксировано 22 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

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Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По этим фактам идет проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

"Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы. Ситуационный центр Главного управления Национальной полиции в Харьковской области круглосуточно фиксирует и проверяет все поступающие на линию 102 сообщения, а также оказываются в открытых источниках", — добавили в пресс-службе.

Что касается явки в Харькове, то, по данным ОО "Опора", по состоянию на 12:00 она составила 12,4%.

"По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка в то же время была 17,7%", – сказал координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

Напомним, участки Харькова открылись 31 октября в 8:00. Проголосовать можно будет до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней. Харьковчане выбирают среди 10 кандидатов.

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